Starship może polecieć z Boca Chica, ale FAA stawia 75 warunków

Jeden krok bliżej do orbitalnego lotu Starshipa

Gdy SpaceX rozpoczynało budowę kompleksu w Boca Chica miało znacznie bardziej skromne plany. Początkowo miał to być niewielki, prywatny port kosmicznych, z którego odbywać się będzie kilka startów rocznie rakiet Falcon 9 i Falcon Heavy. Pod takim kątem w 2014 roku wykonano analizę środowiskową na podstawie, której FAA zezwalała do tej pory na testy Starshipa i loty suborbitalne. Jednak wzrastające niezadowolenie lokalnej społeczności i znacznie większe plany SpaceX odnośnie kompleksu Boca Chica sprawiły, że FAA jeszcze raz się chciała przyjrzeć temu, jaki wpływ na okolicę ma działalność kosmicznej spółki. W grę wchodziła nawet konieczność wykonania nowej, kompleksowej analizy, która mogłaby opóźnić starty o kilkanaście miesięcy. Do tego jednak nie dojdzie.

W swojej opublikowanej wczoraj ocenie wpływu na środowisko startów SuperHeavy i Starship z bazy w Boca Chica, FAA nie dopatrzyła się radykalnych uchybień, które mogłyby mieć znaczący wpływ na okolicę. Federalna agencja wymaga jednak od SpaceX wprowadzenia ponad 75 zmian w funkcjonowaniu całego kompleksu, które mają zmniejszyć jego negatywny wpływ na okolicę. Chodzi między innymi o zatrudnienie biologa nadzorującego zachowanie okolicznych gatunków zwierząt, zmniejszenie jasności oświetlenia kompleksu, aby nie wpływał na zachowanie żółwi czy ograniczenia związane z zamykaniem drogi na plaże. SpaceX będzie mogło np. zamknąć dostęp do plaży tylko na 5 weekendów w roku i nie może tego zrobić w czasie 18 wyznaczonych dni wolnych (świąt). Firma musi też między innymi wpłacić odpowiednie dotacje dla lokalnych agencji zajmujących się ochroną środowiska.

Jeśli SpaceX spełni wszystkie te wymagania, to otrzyma pozwolenie na pierwszy orbitalny lot Starshipa. Wiele wskazuje na to, że nie powinno być z tym problemów, o czym świadczy tweet zamieszczony powyżej na oficjalnym kanale firmy. Trudno jednak powiedzieć ile potrwa spełnienie wszystkich warunków i jak szybko uda się otrzymać licencję. Biorąc pod uwagę stopień zaawansowania konstrukcji SuperHeavy i Starshipa, konieczność wykonania jeszcze wielu testów i uzyskania pozwolenia, nie liczyłbym na pierwszy lot orbitalny wcześniej niż w sierpniu tego roku, a może nawet później.

SpaceX i tak przeniesie się na Florydę

W założeniach dla kompleksu Boca Chica opublikowanych przez FAA można też wyczytać, że licencja dla SpaceX obejmie maksymalnie 5 lotów orbitalnych rocznie. Wiele wskazuje zatem na to, że w Boca Chica będą odbywały się tylko testy, a SpaceX zacznie mocniej inwestować w rozwój kompleksu na Florydzie, gdzie już trwają przygotowania do budowy wieży startowej na wzór tej w Boca Chica. W ostatnim czasie SpaceX wstrzymało również rozbudowę swojego kompleksu w Teksasie, choć powstanie tam z pewnością fabryka rakiet z prawdziwego zdarzenia, która zastąpi obecne namioty. Reasumując decyzja FAA jest pozytywna dla SpaceX, ale przyszłość Boca Chica jako portu kosmicznego jest cały czas pod dużym znakiem zapytania.