SpaceX umożliwia przenoszenie zestawu Starlink, ale za opłatą

Z systemu Starlink teoretycznie będzie można skorzystać z każdego miejsca na świecie. Obecnie jednak SpaceX umożliwia to tylko z konkretnej lokalizacji, do której zamawiamy sprzęt. Za możliwość przeniesienia instalacji trzeba dodatkowo zapłacić.

Starlink do kampera, ale nie za darmo

Ograniczenia w możliwości przenoszenia instalacji Starlink między lokalizacjami wynikają z kilku przyczyn. Główna z nich to fakt, że konstelacja nadal jest daleka od ukończenia i nie wszystkie miejsca na Ziemi mają jednakowe pokrycie sygnałem. SpaceX zarządza nowymi lokalizacjami tak, aby sieć rozwijała się stopniowo i wszędzie można było zagwarantować możliwie najlepszą jakość usług. Dlatego podpisując umowę na zestaw Starlink, trzeba zadeklarować adres, pod którym będzie się z tej instalacji korzystać. Jej przeniesienie w inne miejsce poza strefę może skutkować przerwaniem świadczenia usługi. Tak było przynajmniej do tej pory.

Na początku maja w panelu klienta pojawiła się opcja "portability" przetłumaczona na polskiej stronie pomocy Starlink na "przenośność". Jest to nic innego, jak możliwość transportu i korzystania z zestawu Starlink w innym dowolnym miejscu gdzie oczywiście działają satelity SpaceX. Taka usługa jest jednak dodatkowo płatna, po jej włączeniu do rachunku zostanie doliczone kolejne 25 USD i to za każdy miesiąc jej aktywności. Dodając do tego podniesiony ostatnio do 110 USD abonament, daje to już całkiem konkretną kwotę - 135 USD miesięcznie. Mimo wszystko chętni na taką usługę z pewnością się znajdą. Możliwość dostępu do sieci w miejscach, gdzie nie ma nawet zasięgu telefonii komórkowej z pewnością jest bardzo kusząca. Trzeba jednak pamiętać, że korzystając ze Starlinka poza miejscem zamieszkania mamy mniejszy priorytet co może skutkować wolniejszymi prędkościami.

Miłośników kempingu pod gwizdami może też odstraszać zapotrzebowanie na energię jakie ma zestaw Starlink. Średnio jest to 60-70 W, więc całkiem sporo, szczególnie jeśli przebywamy w miejscach gdzie nie ma dostępu do elektryczności. SpaceX pracuje nad nowym zestawem, który będzie jeszcze oszczędniejszy i będzie można go zasilić z gniazdka 12V w samochodzie. Firma planuje też zestaw, z którego będzie można korzystać nawet w trakcie podróży. Podobne testy prowadzone są również z liniami lotniczymi, które chcą zapewnić dostęp do sieci pasażerom na pokładzie swoich samolotów. Wyraźnie zatem widać, że Starlink może mieć wiele zastosowań i z pewnością znajdą się na niego klienci.