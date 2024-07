Trudno w to uwierzyć, ale minął już niemal miesiąc od czwartego testowego lotu Starshipa. Lotu, który zakończył się sporym sukcesem, bo zarówno booster jak i sam statek bez problemu wystartowały i co ważniejsze wylądowały niemal dokładnie tam gdzie powinny. Teraz możemy przeżyć to jeszcze raz.

Starship - lot testowy nr 4

Nie ma pewnie przypadku w tym, że skrót czwartego lotu testowego Starshipa pojawił się na kanale SpaceX dokładnie 4 lipca, czyli w dniu święta niepodległości w Stanach Zjednoczonych. Starship niemal miesiąc temu zaserwował nam nie lada fajerwerki, a dzisiaj mamy okazje sobie to przypomnieć w niespełna 3 minuty. Jeśli nie mieliście okazji obserwować tego startu na żywo, to warto poświęcić te kilka minut na obejrzenie poniższego klipu. Ujęcia ze startu oraz podejścia do lądowania zarówno boostera jak i statku Starship są unikalne. Nigdy wcześniej na żywo nie mogliśmy obserwować wejścia w atmosferę tak dużego obiektu.

Starlink spisał się jednak na medal i dzięki temu mamy takie ujęcia jak to promujące poniższy film, kiedy to plazma otacza konstrukcję Starshipa podczas wejścia w atmosferę. Jak dobrze wiecie, nie wszystko poszło zgodnie z planem, statek ucierpiał podczas podejścia do lądowania, ale przetrwał cały lot i bezpiecznie wodował w Oceanie Indyjskim. Jeszcze lepiej spisał się booster, który wrócił dokładnie tam gdzie powinien. Nic więc dziwnego, że na końcu poniższego wideo SpaceX zapowiada próbę złapania kolejnego boostera przez wieżę startową. Od kilku dni trwają intensywne testy i przeróbki ramion na wieży, które ostatecznie mają doprowadzić do próby odzyskania boostera.

Trudno w tej chwili powiedzieć, czy podczas piątego lotu faktycznie to nastąpi. Na ten moment nie wiemy nawet kiedy ten lot mógłby się odbyć. Nie wstrzymuje go tym razem działanie ze strony FAA, które nie prowadzi śledztwa w sprawie lotu nr 4, bo ten zakończył się pełnym sukcesem. Teraz piłeczka jest po stronie SpaceX. W Boca Chica intensywnie pracuje się nad poprawą osłony termicznej statku Starship o numerze 30. Pod kafelkami zagościła już dodatkowa, ablacyjna warstwa termiczna, która ma pozwolić na bezpieczne wejście w atmosferę, bez większych uszkodzeń statku. To zapewne nie jedyne poprawki jakie zamierza wdrożyć SpaceX, więc na datę kolejnego lotu jeszcze pewnie poczekamy.

Powstaje druga wieża startowa

Warto też odnotować fakt, że w Boca Chica powstaje drugie stanowisko startowe dla Starshipa. Praca również tam idzie pełną parą przez całą dobę. Powstał już fundament wieży, trwają prace przy nowym stanowisku startowym, a obok robotnicy uzbrajają kolejne segmenty wieży. Na miejscu pojawił się też ogromny dźwig, który w swojej maksymalnej konfiguracji będzie miał wysokość ponad 170 metrów i pozwoli na zbudowanie całej konstrukcji. Co więcej według dokumentacji złożonej do FAA, zacznie prace już za kilka dni, a ma ją skończyć do 15 sierpnia. Wygląda więc na to, że drugie stanowisko startowe może powstać w ciągu 2 miesięcy. To by tłumaczyło dlaczego Elon Musk nie boi się próby złapania boostera w trakcie lotu nr 5.

Jak widać SpaceX niesione pozytywnymi efektami swoich testów jeszcze bardziej podkręca tempo. Starship udowodnił, że może latać na orbitę. Teraz musi jeszcze pokazać, że może z niej wrócić, a wtedy kosmiczne plany Elona Muska będą tak blisko rzeczywistości jak jeszcze nigdy wcześniej.