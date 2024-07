Polaris Dawn to misja będąca częścią prywatnego programu lotów kosmicznych finansowanego przez miliardera Jareda Isaacmana. Wreszcie gruchnęła informacja, wedle której start historycznej misji odbędzie się nie wcześniej, niż 31 lipca. Owe wieści przekazali przedstawiciele projektu w krótkim oświadczeniu opublikowanym wczoraj na platformie X.

Do tej pory ani Isaacman, ani Elon Musk, którego SpaceX dostarcza do programu kapsułę Dragon oraz rakietę Falcon 9 nie wypowiedzieli się w tej kwestii. Podczas misji załoga przeprowadzi pierwszy w historii prywatny spacer kosmiczny w zaprojektowanych przez SpaceX skafandrach. Nie zabraknie również eksperymentów naukowych. Polaris Dawn wzniesie się na ponad 700 km nad Ziemią i tam ustanowi swoją orbitę: będzie to najdalszy lot załogowy od czasów misji Apollo. Dla porównania: Międzynarodowa Stacja Kosmiczna krąży wokół Ziemi na wysokości około 400 km.

Polaris Dawn to pierwsza z trzech misji programu Polaris: jego pomysłodawcą, fundatorem i szefem jest Jared Isaacman. Wcześniej zarządzał on prywatnym projektem Inspiration4 w 2021 roku, gdzie przy okazji zebrał 250 milionów dolarów na rzecz szpitala St. Jude Children's Research Hospital w Tennessee. Podczas misji Polaris także będą prowadzone zbiórki charytatywne, których beneficjentem będzie wspomniany wcześniej szpital.

Oprócz Isaacmana w kosmos wkrótce wyruszą: emerytowany podpułkownik Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych Scott "Kidd" Poteet, który będzie pełnił rolę pilota, oraz specjaliści misji: Sarah Gillis i Anna Menon, obie piastują funkcję inżynierów operacyjnych w SpaceX.

Misja nie jest prosta, nic dziwnego więc, że dotknęła ją seria opóźnień: pierwotnie start miał odbyć się w 2022 roku. Warto wskazać, że w lutym tego roku dowiedzieliśmy się o ostatnim przesunięciu startu: wtedy świat obiegła informacja, że Polaris Dawn zamelduje się na wysokiej orbicie w okolicach lata. Jak wskazano w oświadczeniu, opóźnienia te są spowodowane koniecznością uzyskania maksymalnej pewności, iż udadzą się zarówno start, jak i powrót całej załogi.

Program szkoleniowy dla członków załogi czerpie ze schematów wypracowanych przez NASA w identyfikowaniu szczególnie newralgicznych sytuacji. Celem jest wykazanie, kiedy zespół radzi sobie dobrze i w jakich momentach może potrzebować szerszej pomocy.

Jeśli wszystko się uda i nie dojdzie do kolejnego opóźnienia startu, Polaris Dawn będzie niesamowitym punktem w naszej historii eksploracji kosmosu. To pierwsze tak duże i śmiałe prywatne przedsięwzięcie kosmiczne, z jakim mamy do czynienia. Istotna jest nie tylko odległość od Ziemi, ale również fakt, iż w tym czasie odbędzie się pierwszy spacer kosmiczny z udziałem cywila, nie astronauty. Trzymam kciuki, żeby wszystko poszło jak najlepiej.