Starlink rozwija rewolucyjny projekt dostępu do usług sieci komórkowej w każdym miejscu świata. Czy „Direct To Cell” zakończy problem braku zasięgu?

Starlink w komórce

Elon Musk wychwala swoje kosmiczne produkty na platformie X. Tym razem sporo uwagi poświęcił rozwiązaniu "Direct to Cell", czyli sieci Starlink dla urządzeń mobilnych. Miliarder udostępnił wpis SpaceX informujący o wysłaniu na orbitę okołoziemską rakiety Falcon 9 z satelitami do odbioru sieci.

Udostępnił również wpis dyrektorki SpaceX z informacjami na temat przebiegu prac. Z wpisów możemy się dowiedzieć, że w przestrzeń okołoziemską wysłanych zostało jak dotąd ponad 100 satelit i do końca roku zamierzone jest wysłanie setek kolejnych. Wszystkie te działania prowadzone są we współpracy z T-Mobile US.

Usługa ma zapełnić luki w zasięgu sieci komórkowej. W momencie, w którym wjedziemy w obszar poza zasięgiem stacji BTS nasz telefon automatycznie przyłączy się do sieci mobilnej Elona Muska. Co ważne, firma zapewnia, że do poprawnego działania sieci nie będzie potrzeby wymiany sprzętu na nowy. Usługa będzie funkcjonować jako maszt telekomunikacyjny, lecz w przestrzeni okołoziemskiej.

Jak przebiega postęp prac?

Satelity wysyłane są konsekwentnie od stycznia tego roku. Wczoraj przesłano kolejne 13 sztuk. Wynik Speedtest na poziomie 17 mb/s prędkości pobierania jest jednak mało zadowalający. Spółka przypomina, że do poprawnego działania usługi wymagane jest minimum 300 satelit. Można więc liczyć na to, iż prędkość ostatecznie wzrośnie.

Na chwilę obecną nie wiadomo, ile usługa będzie kosztować. Wiadomym jest jednak, że zadebiutuje jesienią tego roku w USA, gdzie złożono już odpowiedni wniosek do FCC (Federal Communications Commission). W pierwszym etapie możliwe będzie tylko wysyłanie SMSów. W przyszłym roku będą to również połączenia głosowe i dostęp do internetu.

SpaceX zamierza docelowo zaoferować usługę na całym świecie. W tym celu szuka lokalnych operatorów chętnych do współpracy. Na chwilę obecną współpracę zaproponowało T-Mobile w USA, Optus w Australii, Rogers w Kanadzie, One NZ w Nowej Zelandii, KDDI w Japonii, Salt w Szwajcarii oraz Entel w Peru i Chile. Usługa w USA ma być pierwszą powszechnie dostępną.

Starlink w Polsce

Obecnie w Polsce Starlink oferuje trzy pakiety usług. Jest to Starlink w domu, w drodze oraz na łodzi. Ceny pakietów wynoszą odpowiednio 335 zł, 430 zł i 1384 zł miesięcznie. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi należy zakupić odpowiedni sprzęt w cenie 1499 zł dla domu, 1120 zł do podróży i 13 600 zł dla łodzi.

Czy usługa zrewolucjonizuje obecny sposób korzystania z telefonów komórkowych? Tego nie wiemy. Jedno jest pewne. Mobilny Starlink zmniejszy do minimum obszary wykluczone z zasięgu sieci komórkowych.

