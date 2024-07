NASA ponownie sięga po usługi SpaceX. Kontrakt ma na celu realizację misji astronomicznej wykorzystującej promieniowanie gamma. Pozwoli to na szersze zbadanie Drogi Mlecznej.

NASA i SpaceX łączą siły

źródło: SpaceX

Nawet przez chwilę SpaceX nie zwalnia tempa. Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o nowej współpracy firmy Elona Muska z NASA. Tym razem chodzi o projekt o wartości 69 milionów dolarów, którego data realizacji zaplanowana jest na sierpień 2027 roku. Misja ma na celu wyniesienie statku kosmicznego Campton Spectrometer and Imager (COSI) na niską orbitę okołoziemską.

COSI jest szerokokątnym teleskopem promieniowania gamma. Łączy on w sobie lepszą rozdzielczość widmową i kątową, czułość oraz pokrycie nieba. Jego zadaniem jest badanie zjawisk energetycznych w Drodze Mlecznej oraz poza nią, w tym tworzenie i niszczenie materii oraz antymaterii.

Początkowo misja COSI miała wystartować już w przyszłym roku, lecz próba obniżenia kosztów krótkoterminowych w 2024 roku przełożyła się na przesunięcie startu o dwa lata. Choć wydłużenie fazy B prac projektowych zwiększa całkowity koszt przedsięwzięcia, decyzja ta pozwoliła NASA zaoszczędzić 26 mln dolarów na wydatkach zaplanowanych na lata fiskalne 2025-2027.

To nie pierwsza taka współpraca SpaceX z NASA

Los Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS) już od jakiegoś czasu jest przesądzony. Pewne mechanizmy, które kiedyś działały bez zarzutu, zestarzały się.

Kraje uczestniczące w projekcie zobowiązały się do finansowania stacji do 2030 roku. Po tym czasie wróci ona bezpiecznie do atmosfery ziemskiej na wyznaczonym obszarze nad Pacyfikiem.

SpaceX ma pomóc w opracowaniu i zbudowaniu pojazdu, który zostanie użyty do deorbitacji stacji. Na cały projekt NASA przeznaczyła 843 miliony dolarów. Inżynierowie zatrudnieni przez Elona Muska nazwali konstrukcję US Deorbit Vehicle i wedle zawartej umowy, po jej stworzeniu całość przejdzie w ręce Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej.

To zadanie pierwotnie mieli zrealizować Rosjanie, ale ze względu na napięte stosunki ze Stanami Zjednoczonymi, pomysł ostatecznie odrzucono.