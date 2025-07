SpaceX szykuje się do startu. Elon Musk ujawnił kiedy wyleci Starship

Reklama

SpaceX szykuje się do startu. Elon Musk zdradza kiedy nadejdzie kolejna próba

Termin kolejnego testu został podany mimochodem przez samego CEO i założyciela SpaceX, który w swoim stylu wspomniał o nim w odpowiedzi jakiemuś przypadkowemu użytkownikowi platformy X (dawniej Twitter). I o ile można się spierać czy to jest poprawna forma przekazywania takiej treści, na która wielu czeka, to nie można odmówić tego, że te zapowiedzi się do tej pory sprawdzały. Zatem można spokojnie uznać, że rzeczywiście początkiem sierpnia dojdzie do 10. próby Starshipa (miliarder podał "za około 3 tygodnie").

Zaledwie miesiąc temu, bowiem 18 czerwca, doszło do eksplozji w bazie Starbase w Boca Chica w Teksasie, gdy zespół ładował kriogeniczne paliwo do statku przed planowanym testem statycznym sześciu silników. Nagle doszło do „energetycznego zdarzenia”, które zakończyło się całkowitą utratą pojazdu i uszkodzeniami w okolicy stanowiska testowego. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Wstępne dochodzenie SpaceX wskazuje na możliwą awarię zbiornika COPV (Composite Overwrapped Pressure Vessel), który przechowywał azot w nosie statku. Pełny raport jeszcze nie został opublikowany, więc nie znamy wszystkich szczegółów.

Program Starshipa przyzwyczaił nas już do spektakularnych eksplozji, choć zwykle dzieją się one w powietrzu, a nie na ziemi. Od pierwszego lotu testowego w kwietniu 2023 roku SpaceX zaliczyło mieszane rezultaty – czasem z powodzeniem lądując ogromny booster, innym razem tracąc drugi stopień całej konstrukcji.

Super Heavy; SpaceX

Niestety dla firmy, nie ma innej opcji jak po prostu "musi działać". Starship wraz z Super Heavy mają spełnić marzenie firmy i ludzkości o załogowym locie interplanetarnym, a tutaj nie ma miejsca na pomyłki. Zatem mimo trudności, SpaceX wyciąga wnioski z każdej próby i małymi krokami zbliża się do postawionego sobie celu.

Źródło: digitaltrends