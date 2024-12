SpaceX bije rekord. To dopiero początek

Kosmos, a w szczególności nasza orbita stoją przed nami otworem. Misje stają się coraz tańsze, a przerwy między kolejnymi startami coraz krótsze. W związku z tym nie możemy się dziwić, że rocznie wykonywanych jest coraz więcej startów rakiet. Przypomnijmy, że w 2023 roku podjęto 223 próby, z czego 211 z sukcesem. Jednym z najbardziej aktywnych przedsiębiorstw był w tym czasie SpaceX, który wystrzelił swoje rakiety aż 98 razy, co było drastycznym skokiem w porównaniu do 61 startów z 2022 roku.

Wszystko wskazuje na to, że 2024 jest jeszcze bardziej intensywny dla przedsiębiorstwa Elona Musk. Jego rakieta Falcon 9 właśnie pobiła jeden z rekordów.

Falcon 9 bije rekord. To jeszcze nie jest ostatnie słowo

SpaceX ponownie pisze historię w dziedzinie lotów kosmicznych. 4 grudnia 2024 roku o godzinie 5:13 czasu wschodnioamerykańskiego (11:13 czasu polskiego) z Cape Canaveral Space Force Station na Florydzie wystartuje rakieta Falcon 9, bijąc dotychczasowy rekord liczby użyć tej samej pierwszej sekcji rakiety.

Ta misja to 24. lot pierwszego stopnia Falcona 9, co czyni go najczęściej używanym stopniem rakietowym w historii. Poprzedni rekord wynosił 23 starty i należał do trzech różnych boosterów tej samej klasy. Start ten zapisze się w historii dzięki wyjątkowej wytrzymałości rakiety.

Podczas środowego lotu na orbitę zostanie wyniesionych 24 satelity systemu Starlink, który obecnie jest największą konstelacją satelitarną na świecie. Liczba operacyjnych urządzeń w tej sieci przekroczyła już 6 750, a kolejne misje SpaceX systematycznie ją powiększają. Dzięki temu firma Elona Muska dąży do zapewnienia dostępu do szybkiego internetu nawet w najbardziej odległych zakątkach Ziemi.

Program rakiet Falcon to jedna z najbardziej udanych inicjatyw w historii lotów kosmicznych. Do tej pory SpaceX przeprowadził ponad 400 udanych misji przy użyciu Falcona 9, a pierwsze stopnie rakiet lądowały z powodzeniem aż 377 razy. Dzięki technologii wielokrotnego użytku firma znacznie obniżyła koszty eksploracji kosmosu i wynoszenia ładunków na orbitę, co rewolucjonizuje przemysł kosmiczny.

Grafika: SpaceX