Ostatni taki lot Starshipa

SpaceX w ostatnich miesiącach znacząco przyśpieszyło rozwój statku Starship oraz rakiety nośnej SuperHeavy. Dowodem na to może być kolejna testowa misja, która wystartuje zaledwie nieco ponad miesiąc po poprzedniej, podczas której SuperHeavy został złapany w "ramiona" mechazilli. Plan na dzisiejszy lot, w którym udział weźmie booster oznaczony numerem 13 (oby nie pechowy) i statek Starship SN31 jest bardzo podobny. Pierwszy człon ma napędzić Starshipa i wróci na miejsce startu, gdzie zostanie złapany. Powinien przy tym zrobić to bez uszkodzeń, które nie ominęły boostera poprzednim razem.

W tym czasie Starship SN31 osiągnie prędkość niemal orbitalną i po około 45 minutach wyląduje w wodach Oceanu Indyjskiego. Tym razem SpaceX ma jednak plan odpalić w trakcie lotu w próżni przynajmniej jeden silnik Raptor, aby udowodnić, że potrafi terować swoją rakietą na orbicie. Następnie statek przetestuje nieco większy kąt natarcia podczas hamowania w atmosferze, aby sprawdzić limity nowego zabezpieczenia termalnego. Największą atrakcją może być jednak samo lądowanie. Dzięki temu, że start przesunięto o 7 godzin względem poprzedniego razu, lądowanie będzie miało miejsce w trakcie dnia. Jeśli Starship pojawi się tam gdzie zaplanował SpaceX, to całość nagra specjalna boja i będziemy mogli zobaczyć jak wykonuje tzw. belly-flop, czyli obrócenie się z pozycji horyzontalnej do pionu.

Powodzenie takiego manewru przybliży nas do próby złapania Starshipa przez wieżę startową. Według ostatnich zapowiedzi Gwynne Shotwell, szefowej SpaceX, może to mieć miejsce już w przyszłym roku. Warto też odnotować, że będzie to ostatni lot Starshipa w obecnej konfiguracji nazwanej V1 lub Block 1. Kolejny test wykona już Starship SN33 w konfiguracji V2 lub Block 2, który ma większe zbiorniki i inaczej umieszczone klapy, co powinno pomóc przy hamowaniu w atmosferze. Jeśli dzisiejszy test się powiedzie, to będziemy bardzo blisko pierwszych misji Starshipa, w których na orbitę zostanie wyniesiony faktyczny ładunek. Transmisja z tego wydarzenia dostępna będzie na portalu X (link powyżej), a sama relacja rozpocznie się około 22:30. Okienko startowe trwa 30 minut i rozpoczyna się o 23:00 czasu polskiego.