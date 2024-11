NASA zleciła ważną misję. Wykonają ją SpaceX i Blue Origin

NASA, we współpracy z międzynarodowymi i przemysłowymi partnerami, kontynuuje rozwój kampanii Artemis, której celem jest eksploracja Księżyca oraz przygotowanie gruntu pod przyszłe misje na Marsa. Ich plany obejmują nie tylko ponowne wysłanie człowieka na powierzchnię Srebrnego Globu. Chcą również stworzyć specjalną bazę badawczą na naszym naturalnym satelicie. Najnowsze plany agencji obejmują powierzenie SpaceX i Blue Origin kluczowych zadań związanych z dostarczaniem ciężkiego sprzętu na powierzchnię Księżyca.

Musk i Bezos będą dostarczać ładunki na Księżyc

SpaceX, pod kierownictwem Elona Muska, ma za zadanie wykorzystać swoją platformę Starship do dostarczenia łazika księżycowego, opracowywanego przez JAXA (Japońską Agencję Eksploracji Aerokosmicznej). Misja ta ma odbyć się nie wcześniej niż w 2032 roku i wspierać będzie działania w ramach Artemis VII i późniejszych wypraw. Z kolei firma Blue Origin, należąca do Jeffa Bezosa, zajmie się dostarczeniem habitatów księżycowych, a pierwsza taka misja planowana jest na 2033 rok.

NASA już wcześniej zleciła obu firmom opracowanie załogowych systemów lądowania na potrzeby misji Artemis III i Artemis V. Teraz agencja poszerza zakres ich obowiązków, prosząc o stworzenie wariantów towarowych lądowników, zdolnych do transportu od 12 do 15 ton sprzętu.

Według Stephena D. Creecha, zastępcy administratora technicznego w programie Moon to Mars, obecność dwóch różnych dostawców systemów lądowania zapewnia większą elastyczność misji oraz regularne lądowania na Księżycu, co sprzyja naukowym odkryciom. Warto zauważyć, że jest to wszystko spójne z dotychczasową wizją NASA. Podobna argumentacja pojawiła się w przypadku kontynuacji współpracy z Boeingiem. Agencja zaznaczała, że ważne jest dla nich posiadanie co najmniej dwóch opcji dostania się na Międzynarodową Stację Kosmiczną.

Artemis to nie tylko powrót ludzi na Księżyc po ponad 50 latach, ale także przygotowanie do dalszych, bardziej ambitnych podróży w kosmos. Systemy takie jak rakieta SLS, statek Orion, nowoczesne skafandry kosmiczne oraz stacja Gateway na orbicie Księżyca stanowią fundament dla eksploracji głębokiej przestrzeni kosmicznej. Pierwsze oficjalne wnioski o propozycje dla SpaceX i Blue Origin w ramach dalszych prac nad lądownikami mają zostać złożone na początku 2025 roku.

Grafika: SpaceX