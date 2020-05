SpaceX, Crew Dragon i… tyrolka gotowi na pierwszą „ludzką” misję. Jakie szanse mają astronauci, jeśli coś pójdzie źle?

W przypadku sytuacji nie pozostawiających czasu na ewakuację z kapsuły, przewidziano najbardziej spektakularną drogę. Awaryjne uruchomienie ośmiu silników SuperDraco, w które wyposażona jest kapsuła i wystrzelenie jej w kierunku Oceanu Atlantyckiego. Kapsuła wzniesie się na wysokość około półtorej mili z prędkością przekraczającą 550 km/h, po czym na spadochronach opadnie na powierzchnię wody. Astronauci w tym czasie będą poddania obciążeniom przekraczającym wartość 4G, ale na szczęście nie jest to nic odbiegającego od warunków, jakie panują w czasie normalnego startu.

Uruchomienie procedury awaryjnego „skoku” jest możliwe na trzy sposoby. Załoga ma możliwość odpalenia kapsuły z wnętrza pojazdu, ekipa kontroli lotu może dokonać tego zdalnie ze swojego centrum dowodzenia, a oprócz tego komputer pokładowy Crew Dragona ma własny system analizujący stan rakiety i może zdecydować o katapultowaniu pojazdu bez udziału człowieka.

Ucieczka w czasie lotu

Najtrudniejszym do opracowania systemem ratunkowym, było dopracowanie algorytmów i procedur odpowiadających za przerywanie misji już po starcie rakiety. Problemem są tu ogromne przeciążenia, którym poddawany jest każdy element rakiety, co powoduje, że systemy łatwo mogą pomylić się w każdą stronę, zidentyfikować niebezpieczeństwo tam, gdzie go nie ma lub nie dostrzec rzeczywistego zagrożenia. Dodajmy, że w czasie startu i lotu decyzję o odskoku Crew Dragona może podjąć tylko komputer. Żeby wykluczyć błędy w interpretacji danych, wykonano tysiące symulacji przeróżnych scenariuszy mogących wydarzyć się na tym etapie.

Szczególnie niebezpieczne są pierwsze półtorej minuty po starcie, gdy rakieta leci z prędkością około 2500 km/h i mamy do czynienia z momentem, w którym naprężenia spowodowane warunkami aerodynamicznymi są największe (tzw. Max Q). To właśnie na tym etapie było sprawdzane awaryjne przerwanie misji w styczniowej próbie, której ofiarą padł jeden z Falconów. Poprzednia wersja kapsuły udanie odskoczyła od sztucznie wyłączonej rakiety nośnej, która po chwili eksplodowała. Ostatni przypadek awarii w czasie lotu, skutkujący koniecznością ratowania załogowej kapsuły miał z kolei miejsce w 2018 r. kiedy to eksplodował rosyjski Sojuz z amerykańsko-rosyjską załogą na pokładzie kapsuły.