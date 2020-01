Awaryjne odłączenie Crew Dragona to ostatni krok

Trudno nie odnieść wrażenia, że SpaceX ma nieco trudniejszą drogę do pokonania niż Boeing, który pracuje nad swoją kapsułą Starliner. Nie mniej jednak, firma Elona Muska z wszystkimi zadaniami zleconymi przez NASA radzi sobie doskonale i teraz przeprowadzi ostatni test, który powinien być przypieczętowaniem wieloletnich starań. Już w najbliższą sobotę, 18 stycznia o 14:00 będziemy mogli obejrzeć jak mniej więcej 88 sekund po starcie, kapsuła Crew Dragon odłączy się od Falcona 9, który następnie ulegnie prawdopodobnie zniszczeniu przez siły aerodynamiczne. Dragon ma natomiast bezpiecznie wylądować kilkanaście kilometrów dalej w Oceanie Atlantyckim.

W zeszłą sobotę rakieta Falcon 9 oznaczona symbolem B1046, pierwsza stworzona według najnowszej specyfikacji Block 5, pozytywnie przeszła statyczne test odpalenia silników i jest gotowa do lotu. Sobotni start będzie jej 4. i jednocześnie ostatnim, bo pomimo starań nie udało się zorganizować całej misji tak, aby zasłużony booster, który zaliczył aż 3 misje w 2018 roku, przetrwał odłączenie Dragona. Cytując samego Muska, B1046 zginie w płomieniach Dragona.

Static fire of Falcon 9 complete – targeting January 18 for an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape system, which will verify the spacecraft’s ability to carry astronauts to safety in the unlikely event of an emergency during ascent — SpaceX (@SpaceX) January 11, 2020

We tried to design a way to save B1046, but not possible 😞 — Elon Musk (@elonmusk) January 12, 2020

Kapsuła Crew Dragon zostanie natomiast wyłowiona i wykorzystana w przyszłych misjach załogowych. Jest to drugi egzemplarz, pierwszy został zniszczony w kwietniu zeszłego roku podczas testów silników SuperDraco. To właśnie tamto wydarzenie tak bardzo opóźniło cały program załogowych lotów. Elon Musk potwierdził jednak, że kapsuła nr 3 jest już gotowa i w lutym trafi na Florydę, gdzie będzie cierpliwie czekać na swój dziewiczy, załogowy lot. Jeśli w sobotę wszystko pójdzie zgodnie z planem, to astronauci Bob Behnken i Doug Hurley udadzą się na Międzynarodową Stację Kosmiczną za kilka miesięcy, prawdopodobnie jeszcze w pierwszej połowie roku.

Przed Crew Dragonem trudne zadanie

Plan sobotniej, testowej misji przewiduje, że mniej więcej 88 sekund po starcie, gdy rakieta Falcon 9 będzie na wysokości około 20 km, lecąc z prędkością naddźwiękową przy maksymalnym obciążeniu aerodynamicznym, Crew Dragon wykryje anomalię w pierwszym członie i automatycznie odłączy się od niego przy pomocy silników SuperDraco. Nagłe odłączenie i ogromne siły aerodynamiczne (atmosfera na tej wysokości jest jeszcze stosunkowo gęsta) sprawią, że rakieta nośna zostanie zniszczona w powietrzu, a jej resztki spadną do Oceanu Atlantyckiego, skąd zespół SpaceX ma je wyłowić. Załogowa kapsuła ma natomiast opaść na spadochronach kilkanaście kilometrów dalej. System awaryjnego odłączenia w trakcie lotu to kluczowy element dla certyfikacji Falcona 9 do lotów załogowych.

Znając SpaceX relacja z całego wydarzenia będzie na najwyższym poziomie, dlatego już dzisiaj zachęcam was do zarezerwowania sobie pół godziny w najbliższą sobotę około godziny 14:00 polskiego czasu. Jak tylko pojawi się link do transmisji to opublikuje go w powyższym wpisie.