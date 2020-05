Sterowanie kapsułą w kosmosie nie jest wcale takie proste, poza operowaniem w trzech wymiarach, trzeba jeszcze regulować obrót samego statku oraz jego przechylenie. Kontrolerem po prawej możecie sterować właśnie tymi ostatnimi parametrami, a musicie zadbać o to aby wskazania w stopniach były w zakresie od -0,2 do 0,2 we wszystkich trzech wartościach (roll/pitch/yaw). Później trzeba jeszcze dobrze nakierować statek na sam właz dokujący, to robimy przy pomocy lewego kontrolera, który zmienia pozycję góra/dół, prawo/lewo oraz przód/tył. Dodatkowo klikając w środku można zwiększyć zakres ruchu, a gdy już będziecie blisko doku, zwiększyć jego precyzję. Musicie też pamiętać, że nie można podlecieć do stacji zbyt szybko, dokowanie powinno być wykonane przy prędkości poniżej 0,2 m/s.