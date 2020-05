Plan awaryjny nie oznacza wielkiego opóźnienia

Jeśli pogoda okazałaby się przeszkodą, to kolejna próba może mieć miejsce w sobotę, 30 maja o 21:22 czasu polskiego lub w niedzielę, 31 maja o 21:00. Wtedy jednak lot na ISS zajmie astronautom nie około 19 godzin, a już blisko 31. W tej chwili w weekend pogoda zapowiada się lepiej, ale dzisiejszy dzień też jeszcze nie jest skreślony. Co prawda komfort w kapsule Crew Dragon, którą może podróżować nawet 7 osób (i gdzie nawet znalazło się miejsce na toaletę) jest znacznie większy niż w przypadku Soyuza, gdzie ledwo wchodzi 3 astronautów, ale wydaje mi się, że zarówno Doug jak i Bob woleliby wreszcie polecieć, bo czekają na ten dzień od niemal 5 lat.

Obaj astronauci to weterani NASA, spędzili w kosmosie po blisko 30 dni. Każdy z nich „zaliczył” po dwa loty wahadłowcami. Bob Behnken był członkiem załogi podczas misji STS-123 (11 marca 2008) i STS-130 (8 lutego 2010), a Doug Hurley pilotował wahadłowiec w czasie misji STS-127 (15 lipiec 2009) oraz STS-135 (8 lipca 2011). STS-135 to ostatni lot wahadłowca i ostatni raz, gdy Amerykanie polecieli w kosmos własnym statkiem i z terenu swojego kraju. Pomimo, że dzisiejszy lot oznaczony jest jako „Demo-2”, misja na ISS potrwa nieco dłużej niż początkowo planowano. Crew Dragon ze względu na degradację paneli słonecznych może zostać w przestrzeni kosmicznej przez około 110 dni, dlatego całkiem możliwe jest, że Bob i Doug zostaną na pokładzie ISS przez ponad 3 miesiące.

Oto dokładny plan dnia, transmisja NASA rozpocznie się na długo przed startem

Start zaplanowany jest na 22:33 czasu polskiego, ale cała „zabawa” zacznie się znacznie wcześniej i możecie liczyć na to, że zarówno NASA jak i SpaceX zapewnią rozbudowaną relację z przygotowań do lotu, które na dobre startują na około 5 godzin przed startem. Poniżej zamieściłem przewidywany plan, T to określenie momentu startu, dlatego każda czynność podana jest względem właśnie tej chwili. Jak tylko pojawi się link do transmisji, to znajdziecie go w tekście.

T – 4h 30 minut – paliwo w kapsule Crew Dragon dla silników SuperDraco i Draco osiąga ciśnienie startu

T – 4h 5 minut – załoga oficjalnie przechodzi pod skrzydła SpaceX

T – 3h 22 minuty – załoga opuszcza budynki NASA, krótka sesja zdjęciowa i samochody Tesla Model X udadzą się w podróż na miejsce startu oddalone o 13,6 km

T – 2h 55 minut – załoga dociera na miejsce startu (nie śpieszyli się ;-))

T – 2h 35 minut – Bob i Doug zajmują miejsce w kapsule Crew Dragon na szczycie rakiety Falcon 9

T – 2h 15 minut – fotele w kapsule przechodzą do pozycji startowej, astronauci są w pozycji leżącej, bliżej ekranów sterowania

T – 1h 55 minut – obsługa naziemna zamyka właz w kapsule i opuszcza miejsce startu

T – 45 minut – podjęta zostaje decyzja czy zaczynamy tankowanie rakiety Falcon 9

T – 37 minut – system awaryjnego odłączenie kapsuły od rakiety zostaje uzbrojony

T – 35 minut – rozpoczyna się tankowanie pierwszego stopnia Falcona 9

T – 16 minut – rozpoczyna się tankowanie drugiego stopnia rakiety

T – 7 minut – rozpoczyna się chłodzenie silników

T – 5 minut – Dragon przechodzi na wewnętrzne zasilanie

T – 1 minuta – Dragon przejmuje odliczanie do startu i dokonywane są ostatnie testy wszystkich układów

T – 3 sekundy – uruchomione zostają silniki Falcona 9

T – START

T + 58 sekund – Max-Q – Dragon poddany jest najwyższemu obciążeniu mechanicznemu podczas wznoszenia

T + 2 minuty 30 sekund – główne silniki zostają zatrzymane, po 4 sekundach pierwszy człon odłącza się od kapsuły

T + 2 minuty 36 sekund – startuje silnik drugiego członu rakiety Falcon 9

T + 8 minut 43 sekundy – silnik drugiego członu zostaje wyłączony

T + 9 minut 22 sekundy – pierwszy człon rakiety Falcon 9 ląduje na barce na Oceanie Atlantyckim

T + 12 minut – Dragon odłącza się od drugiego członu rakiety

T + 12 minut 46 sekund – rozpoczyna się sekwencja otwierania „nosa” skrywającego port dokujący

T + 49 minut 6 sekund – kilka testów silników reakcyjnych Draco i pierwszy manewr mający na celu dopasowanie orbity do ISS

T + 11h 10 minut 5 sekund – kolejny manewr mający na celu dopasowanie orbity

T + 11h 55 minut 1 sekunda – i jeszcze jeden manewr poprawiający orbitę

T + 17h 40 minut 24 sekundy – Crew Dragon wchodzi w strefę 400 metrów od ISS, podjęta zostaje decyzja o dokowaniu

T + 18h 15 minut 24 sekundy – Crew Dragon jest w punkcie Waypoint-1, około 220 metrów od ISS

T + 18h 51 minut 24 sekundy – ostateczna zgoda na dokowanie

T + 18h 56 minut 24 sekundy – Dragon dociera do punktu Waypoint-2, 20 metrów od ISS

T + 19h 1 minuta 24 sekunda – rozpoczyna się procedura dokowania

T + 19h 6 minut 24 sekundy – Crew Dragon zadokował do ISS

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to dokowanie będzie miało miejsce około 17:39 czasu polskiego w czwartek, 28 maja. Z tego wydarzenia również dostępna będzie transmisja, o której z pewnością was poinformujemy. Cały proces lotu i dokowania odbędzie się automatycznie, podczas misji Demo-1, SpaceX udowodniło, że Dragon może sobie z tym doskonale poradzić. Nie oznacza to jednak, że astronauci będą się nudzić. Doug Hurley ma wykonać kilka manewrów ręcznie aby przetestować różne systemy w kapsule. W każdej chwili może też przejść na sterowanie ręczne. W czasie podróży obaj astronauci będą mogli też się przespać, bo jak sami widzicie, pomimo, że to „tylko” trochę ponad 400 km nad powierzchnią Ziemi, podróż trwa ponad 19 godzin ;-).