Prawdopodobieństwo śmierci to 1 do 276, ale im to nie przeszkadza. Astronauci lecący rakietą SpaceX to nieźli kowboje

Nadchodzący lot SpaceX to lata przygotowań. Elon Musk założył firmę w 2002 roku, a od prawie dekady współpracował z NASA by wysłać wreszcie w przestrzeń kosmiczną ludzi. To też duże wydarzenie dla USA, bo pierwszy raz od 9 lat taki start odbędzie się na ich terytorium.

Za sterami rakiety siądzie dwóch astronautów z NASA – Bob Behnken i Doug Hurley, a misja dostała krytponim Demo-2. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, astronauci opuszczą wraz z rakietą Falcon 9 naszą planetę już w najbliższą środę o 22:33 polskiego czasu. Załoga ma dolecieć do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, do której powini przycumować. Zostaną tam nie dłużej niż 110 dni, by później powrócić na Ziemię. To ambitny plan i trudne przedsięwzięcie – ryzyko też nie należy do najmniejszych.

1 do 276 – tyle wynosi ryzyko śmierci załogi podczas lotu Demo-2

NASA obliczyła ryzyko, jakie niesie za sobą załogowa misja Demo-2. Podzieliła to na dwa zagadnienia – ryzyko śmierci załogi w trakcie lotu, które oceniła na 1 do 276 i ryzyko niepowodzenia misji, ocenione na 1 do 60. Na dobrą sprawę oznacza to wszystko i nic – dla porównania przy ryzyku niepowodzenia misji wynoszącym 1 do 68 i 135 odbytych misjach kosmicznych, tylko dwie zakończyły się śmiercią załogi (1986 rok i 2003 rok). Skąd taka rozbieżność w wyliczaniu ryzyka? Otóż SpaceX włożyło sporo pracy by opracować system ratunkowy, który za swój główny cel stawia bezpieczeństwo załogi i jej życia. SpaceX nie podzielił się natomiast swoimi szacunkami – warto też tu dodać, że te ujawnione przez NASA są mniejsze niż wymagania, jakim musiała sprostać misja.