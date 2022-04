Pierwsza prywatna misja na ISS, Axiom-1 rozpocznie dzisiaj nowy rozdział

Axiom-1 stworzy dzisiaj historię

Po kilku dniach opóźnienia spowodowanych testami rakiety SLS, wygląda na to, że dzisiaj o 17:17 czasu polskiego misja Axiom-1 wreszcie poleci na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Z kilku względów to wyjątkowe wydarzenie, bo o ile prywatni astronauci odwiedzali wcześniej ISS, to nigdy nie była to dedykowana im misja. Co więcej do tej pory takie wydarzenia realizowali tylko Rosjanie przy pomocy swojej kapsuły Sojuz. Axiom-1 to pierwsza misja zrealizowana w całości przez Amerykanów i pierwsza po tym, jak NASA ogłosiła, że będzie wynajmować swoje pomieszczenia na stacji prywatnym firmom. Za realizację tej misji odpowiada spółka Axiom Space, której ambicje sięgają znacznie dalej niż prywatne loty na ISS.

W ramach misji Axiom-1 na orbitę poleci załoga składająca się z czterech osób. Kanadyjski biznesmen Mark Pathy, amerykański magnat nieruchomościowy Larry Connor, były pilot sił powietrznych Izraela Eytan Stibbe oraz były astronauta NASA, który ma za sobą już 4 kosmiczne loty - Michael López-Alegría. Ten ostatni pełni również rolę wiceprezesa w spółce Axiom Space. Spekuluje się, że każdy z nich za ten lot zapłacił około 55 mln USD, ale nikt nie podał oficjalnych danych na ten temat. Lot z i na stacje to nie jedyny koszt, według cennika NASA każdy dzień pobytu na stacji dla jednej osoby to koszt rzędu 22 500 USD. W tej kwocie mamy możliwość korzystania z systemów podtrzymywania życia, toalety oraz żywności dostarczonej na stację.

Fot. SpaceX

Nikt nie ukrywa, że dla trzech panów z powyższej czwórki jest to po prostu wycieczka życia. Spędzą na orbicie około 10 dni, z czego 8 dni na samej stacji i co prawda wykonają 25 eksperymentów, które zajmą około 100 godzin, ale poza tym będą mogli skupić się na podziwianiu Ziemi z orbity. Aby tego dokonać musieli jednak poświęcić niemal 1000 godzin na przygotowanie do misji i trening związany z obsługą kapsuły Crew Dragon. To znacznie bardziej angażująca misja, niż loty organizowane chociażby przez Blue Origin. Axiom Space planuje jeszcze przynajmniej trzy podobne misje w kolejnych latach, a docelowo chce zbudować własną stację kosmiczną, na którą będzie wysyłał turystów. Pierwszy moduł stacji ma być gotowy w 2024 roku.

Fot. SpaceX

SpaceX otworzył nowy rozdział

Kapsuła SpaceX Crew Dragon sprawiła, że loty w kosmos przestały być domeną konkretnych Państw, a są dostępne praktycznie dla każdego kto jest wystarczająco bogaty. Pierwszy taki lot w ramach misji Inspiration 4 miał miejsce w zeszłym roku, a Jared Issacman planuje jeszcze trzy kolejne podobne wydarzenia, w ramach których chce nawet wyjść w przestrzeń kosmiczną. Axiom Space również ma swoje plany, ale poza nimi są też inne firmy, który chciałyby oferować wycieczki na orbitę, jak chociażby Blue Origin. Cztery kapsuły, które ma obecnie SpaceX mogą okazać się niewystarczające. Jedna jest obecnie na ISS, druga dzisiaj startuje, a trzecia w ramach misji Crew-4 organizowanej przez NASA poleci jak tylko Axiom-1 wróci na Ziemię. Biorąc pod uwagę, że trzeba trochę czasu aby po kosmicznym locie odnowić kapsułę, to terminarz robi się napięty, ale również z tego powodu SpaceX tak mocno stawia na Starshipa.

Misja Axiom-1 będzie oczywiście transmitowana na kanale SpaceX. Relacja rozpocznie się około 13:45, a sam start zaplanowany jest na 17:17. Na dedykowanej stronie SpaceX będzie można śledzić lot kapsuły na ISS w czasie rzeczywistym na świetnej animacji 3D. Co ciekawe rakieta Falcon 9, która zostanie do tej misji użyta zaliczyła już 4 starty i lądowania, w tym między innymi lot Inspiration 4.