Recenzja Space Sweepers na Netflix. Ogromny rozmach, świetne efekty, przeciętny film

Ziemia zniszczona, pora uciekać

Wyobraźcie sobie świat, w którym ludzie nie przejmują się ochroną środowiska i wykorzystują zasoby swojej planety tak intensywnie, jak to tylko możliwe. Brzmi znajomo, prawda? Wystarczy przecież wyjrzeć przez okno by zrozumieć, że wizja przyszłości przedstawiona w filmie Space Sweepers nie jest wcale taka nieprawdopodobna. Koniec XXI wieku, zniszczona przez człowieka Ziemia umiera, a na kwaśnej glebie nie rosną już żadne rośliny. Szukająca lepszych warunków do życia ludzkość postanowiła uciec na orbitę, tworząc tam bardziej przyjazne środowisko z perspektywą przeprowadzki do Edenu, którym ma się stać zmodyfikowany Mars. Korporacja UTS znalazła sposób na zmianę pokrytej czerwonym pyłem planety w Ziemię z czasów swojej świetności, pełną zbiorników wodnych i bujnej roślinności.

Jak to jednak bywa w życiu, nowy świat nie jest dla wszystkich. Kiedy bogaci, niejako „wybrani” przez najbogatszego człowieka na świecie żyją na orbicie w dostatku czekając na przeprowadzkę na Marsa, biedota ciśnie się jak ryby w puszcze na zniszczonej Ziemi. Jedną z profesji są tytułowi kosmiczni śmieciarze, którzy ryzykując życie wyłapują wszelkiej maści żelastwo z przestrzeni kosmicznej. Nie jest to jednak najlepszy sposób na zarobek, bowiem pieniądze oferowane za nieorganiczne zbiory nijak się mają do wydatków ponoszonych na naprawdę i modyfikację sprzętu oraz całą masę bezsensownych opłat. W Space Sweepers przyjdzie nam poznać załogę jednego z takich statków, która zupełnie przypadkiem natrafia na uzbrojonego w bombę atomową robota zamkniętego w ciele małej dziewczynki. Czy aby jednak na pewno jest to śmiercionośna broń, która może zagrozić ludzkości?