AeroFit Pro - otwarte słuchawki ze Spatial Audio z trybem filmowym

Jeśli szukacie właśnie otwartych słuchawek do słuchania muzyki, oglądania filmów, meczów czy koncertów w domu, na spacerze, w podróży czy na rowerze, to dobrze trafiliście - soundcore AeroFit Pro sprawdzą się tu idealnie.

AeroFit Pro - tytułem wstępu

W swoich recenzjach skupiam się raczej na aspektach użytkowych testowanych urządzeń, nie na liczbach czy parametrach, te znajdziecie na stronach producentów, więc i w tym przypadku odsyłam po nie na stronę soundcore by Anker - AeroFit Pro.

Z istotnych tu rzeczy mogę potwierdzić długi czas pracy na jednym ładowaniu - całodniowa wycieczka rowerowa z muzyką i nawigacją ze smartfona, nie robi na tych słuchawkach wrażenia. W połączeniu z etui ładującym, spokojnie możecie się wybrać nawet na weekendowy wypad bez konieczności ładowania.

AeroFit Pro - co w zestawie?

W zestawie otrzymujemy ładnie zapakowane etui, z już włożoną parą słuchawek, do tego pałąk stabilizujący za głowę oraz kabel USB-C do ładowania.

Czarna i matowa powłoka etui jest przyjemna w dotyku, a otwiera się ją przyciskiem umiejscowionym z przodu. Szczerze powiedziawszy wolę jednak zwykłe podnoszenie wieka. Korzystanie z przycisku bywa uciążliwe gdy trzymamy je w dłoni, mniej gdy leży na prostej powierzchni, niemniej uważam to za niepotrzebny dodatek w tego typu urządzeniu.

Pałąk wykonany jest z solidnych materiałów, z łatwymi do montażu metalowymi zaczepami. Bardzo dobrze rozwiązano tu mocowanie, w pierwszym kontakcie nie zauważyłem tego udogodnienia i próbowałem źle je spasować ze słuchawkami. Na szczęście po chwili zwróciłem na to uwagę,- zarówno na pałąku jak i na końcówkach słuchawek umieszczono specjalne oznaczenia w tych samych kolorach, by nie pomylić stron.

AeroFit Pro - wygoda

Na co, po co mi to potrzebne? Przymocowany do słuchawek pałąk przyda się Wam w zasadzie tylko przy jeździe rowerem - dla pewności i stabilności zestawu. Przy normalnym, codziennym użytkowaniu nie będą Wam potrzebne, zaczepy za uszami zdecydowanie wystarczająco mocno trzymają słuchawki i możecie mieć pewność, że nie spadną czy nie będą się przemieszczać, nawet podczas biegania.

Dla właściwego i szybkiego zakładania słuchawek na uszy, będziecie potrzebowali nabrać nieco wprawy. Z czasem jednak czynność ta wchodzi w krew i wspomniane zaczepy za uszami wręcz „wskakują” już sprawnie, dzięki właściwemu umiejscowieniu w nich środka ciężkości. Natomiast od razu, bez problemów czy konieczności nabierania wprawy, zakłada się te słuchawki połączone pałąkiem.

Słuchawki są niezwykle lekkie, nawet po kilku godzinach na uszach nie odczujecie ich ciężaru. Nic nie uwiera, nie przeszkadza, a przy tym trzymają się mocno i stabilnie, bez konieczności każdorazowego zakładania dołączonego pałąka.

AeroFit Pro - dźwięk

Na smartfonach z Androidem będziecie mogli skorzystać z kompresji i transmisji audio w wysokiej rozdzielczości LDAC, z kolei na iOS i swoim iPhone mogłem przetestować tryb dźwięku przestrzennego Spatial Audio, również w opcji podążania dźwięku za ruchem głowy, znanej z AirPods Pro.

Fajny bajer,- warto spróbować, ale nadaje się on tylko do niektórych gatunków, dla większości muzyki i dla braku konieczności ciągłego zmieniania trybu w aplikacji, polecam jednak tryby niestandardowe, a w szczególności ze wzmocnieniem basów, które odczujecie we fragmentach, które wzmocnienia basów wymagają, a w pozostałych przypadkach nie będzie przeszkadzało.

Z kolei do oglądania meczy już jak najbardziej polecam tryb filmowy Spatial Audio, ale w opcji fixed, bo head miesza głosy komentatorów w słuchawkach z kibicami. Przy włączonej opcji fixed, komentatorów słychać wówczas jakby z tyłu głowy, a kibiców w obu słuchawkach. Mocniejsze kibicowanie raz słychać w lewej słuchawce, raz w prawej, a raz przechodzi z lewej do prawej - fajne wrażenie.

Co ciekawe, po jednym z meczy zostawiłem ten tryb filmowy i zacząłem odsłuchiwać w nim następnego dnia nieświadomie muzykę, efekt? Odkryłem tym samym tryb koncertowy. Mamy tu coś w rodzaju otwartej i szerokiej sceny, gdzie na czoło wysuwa się wokal, a obie słuchawki wypełniają się przenikającymi się nawzajem instrumentami. Od razu pomyślałem, że jeszcze lepszy efekt powinienem tu uzyskać podczas oglądania filmów.

I tak też się stało. Jeśli lubicie efekty dźwiękowe w kinie, w tych słuchawkach doświadczycie coś na kształt oglądania filmów w kinie, powiedzmy na to, że w studyjnym.

Dźwięk jest czysty i wyraźny, a co do głośności to raj dla moich uszu. Mimo, że są głośnie, aplikacja Zdrowie kilka razy ostrzegła mnie o przekroczonym poziomie dB, - nie wiedzieć zresztą czemu, bo dźwięk precyzyjnie dociera do uszu, ale dzięki temu, że nie mamy słuchawek w środku, nie męczy on uszu, nawet przy maksymalnym poziomie głośności.

Rozmowy telefoniczne również zapewniają świetną jakość, co więcej i co ważne na zewnątrz, dobrze redukują dźwięk z otoczenia. Testowałem je na ścieżce rowerowej przy ruchliwej ulicy, ale zarówno ja jak i rozmówca wyraźnie słyszeliśmy się nawzajem, bez wdzierania się odgłosów samochodów. To jednocześnie bezpieczne rozwiązanie dla rowerzystów korzystających z jezdni, bo wystarczająco słychać w słuchawkach z włączoną muzyką jadące za nami i przejeżdżające obok pojazdy.

AeroFit Pro - aplikacja mobilna

Aplikację mobilną soundcore możecie pobrać z Google Play i App Store. Oprócz ustawienia w niej dźwięków, będzie Wam ona potrzebna do aktualizacji oprogramowania oraz zdefiniowania przycisków sterowania na obu słuchawkach.

Mamy tu tradycyjne czynności jak zwiększanie czy zmniejszanie głośności, zatrzymanie odtwarzania, poprzedni czy następny utwór oraz asystenta głosowego. Dzięki możliwości zdefiniowania aż do trzech naciśnięć, przyporządkujemy tu wszystkie możliwe działania.

Co jeszcze ważne na koniec, słuchawki można połączyć z dwoma urządzeniami jednocześnie, z opcją automatycznego przełączenia na urządzenie do połączeń, jeśli takowe przyjdzie. Można połączyć oczywiście ich więcej, ale po dodaniu kolejnych urządzeń, trzeba pamiętać o wyłączeniu jednego z nich w aplikacji i zrobieniu tym samym miejsca dla nowego.

soundcore AeroFit Pro - zalety i wady plusy długi czas pracy na baterii

waga, nieodczuwalna dla ucha

optymalne wyciszenie hałasów z otoczenia

możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń

tryb filmowy dźwięku minusy zbędny przycisk przy otwieraniu etui

czasem aplikacja po uruchomieniu nie łączy się automatycznie ze słuchawkami

fizyczne przyciski zamiast dotykowej obsługi słuchawek

Słuchawki do recenzji udostępniła firma soundcore.