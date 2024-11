Soundbar do komputera: Który model wybrać, gdy nie masz miejsca na tradycyjne głośniki

Szukasz kompaktowego poziomego głośnika do komputera? Poznaj najlepsze soundbary, które w małej obudowie kryją mocny dźwięk. Odkryj idealne rozwiązanie dla swojego biurka, by zyskać więcej przestrzeni i świetne brzmienie.

Dobry dźwięk może całkowicie odmienić wrażenia z gier, filmów czy słuchania muzyki. Tradycyjne zestawy głośników potrafią jednak zajmować sporo miejsca, a ich odpowiednie nie zawsze jest możliwe. Jeśli masz ograniczoną przestrzeń na biurku lub po prostu szukasz stylowego dodatku, który połączy mocny dźwięk z kompaktowymi wymiarami, soundbar do komputera może być idealnym wyborem.

Na rynku znajdziemy wiele modeli zaprojektowanych z myślą o graczach, miłośnikach muzyki czy kinomanach. Oferują różne tryby dźwiękowe, a niektóre dodatkowo kuszą efektownym podświetleniem RGB, które idealnie wpisuje się w gamingowy styl. W tym artykule przedstawiamy najciekawsze soundbary, które z powodzeniem zastąpią tradycyjne głośniki. Sprawdź, który model najlepiej odpowiada Twoim potrzebom i przenieś swoje audio na nowy poziom.

MAD DOG SGS300 – kompaktowy dźwięk z RGB

MAD DOG SGS300 to niewielki soundbar stworzony z myślą o graczach, którym zależy na efektach wizualnych. Podświetlenie RGB dodaje klimatu, a dzięki Bluetooth 5.0 możesz go ustawić w dowolnym miejscu, zachowując łączność na odległość do 10 metrów. Soundbar oferuje moc 5 W, co sprawdza się w codziennych zastosowaniach. Jest również wyposażony w baterię o pojemności 1200 mAh. Pozwalającą na 4 godziny działania bez zasilania, co czyni go dobrym wyborem do przenośnych zastosowań, zwłaszcza tam, gdzie dodatkowe efekty świetlne są mile widziane.

REDRAGON GS560 Adiemus – mocny dźwięk w kompaktowej formie

REDRAGON GS560 Adiemus to soundbar stworzony, by zaoszczędzić przestrzeń na biurku, oferując przy tym czysty dźwięk stereo o maksymalnej mocy 6 W. Jego charakterystycznym atutem jest prostota użytkowania – kontrolę zapewnia jedno centralne pokrętło, co docenią gracze szukający szybkiej regulacji bez przerywania rozgrywki. Podświetlenie LED RGB, dostępne w sześciu trybach, dodaje stylu stanowisku gamingowemu. Adiemus to solidny wybór, gdy liczy się prostota i wydajność w niewielkim rozmiarze.

Mozos GS-BAR – uniwersalny soundbar z subwooferem

Mozos GS-BAR wyróżnia się dzięki subwooferowi z drewna MDF i mocnemu głośnikowi basowemu. Wiele opcji podłączenia, w tym HDMI-ARC, optyczne i Bluetooth, sprawia, że Mozos GS-BAR może współpracować z wieloma urządzeniami, od komputerów po telewizory. Soundbar oferuje też trzy tryby EQ – Dialog, Film i Muzyka – co pozwala dostosować dźwięk do różnych zastosowań. Montaż na ścianie oraz wskaźnik LED informujący o trybie połączenia i poziomie głośności czynią Mozos GS-BAR bardzo uniwersalnym urządzeniem, które sprawdzi się w różnych pomieszczeniach.

CREATIVE Stage Air V2 – mobilność i szeroka kompatybilność

CREATIVE Stage Air V2 to idealna opcja dla tych, którzy cenią elastyczność – zarówno pod kątem możliwości podłączenia, jak i przenośności. Dzięki Bluetooth 5.3 oraz złączu USB soundbar ten może współpracować z komputerem, konsolą czy telefonem. Bateria zapewnia do 6 godzin pracy, co sprawia, że Stage Air V2 sprawdzi się także jako przenośny głośnik. Zestaw kompaktowych przetworników poprawia jakość dźwięku w filmach i muzyce, a niewielkie wymiary pozwalają na wygodne umieszczenie pod monitorem. To rozwiązanie dla osób szukających prostego, kompaktowego soundbara do różnych zastosowań.

MEDIA-TECH Phantom BT MT3180 – przenośność z rozbudowanymi funkcjami

MEDIA-TECH Phantom BT MT3180 łączy mocny dźwięk z mobilnością i wszechstronnością. Dwa 2-calowe głośniki oraz pasywne membrany zapewniają bogate basy, a wytrzymała bateria litowa pozwala na 10 godzin odtwarzania. Phantom BT obsługuje Bluetooth 5.1, co umożliwia łączenie z różnymi urządzeniami, a dodatkowe opcje odtwarzania z karty pamięci i pendrive’a czynią go jeszcze bardziej wszechstronnym. Kolorowe podświetlenie RGB dodaje klimatu, a wbudowane radio FM umożliwia słuchanie wybranych stacji bez internetu.

Edifier HECATE G1500 – dla wymagających graczy i miłośników kina

Edifier HECATE G1500 to soundbar, który doskonale sprawdzi się podczas intensywnych rozgrywek lub wieczornego oglądania filmów. Dwa głośniki pełnozakresowe i dwa pasywne radiatory zapewniają dynamiczny dźwięk, a efekt 7.1 wprowadza przestrzenność, idealną do gier. Dzięki trzem trybom pracy – Music, Game i Movie – łatwo dostosować ustawienia do odtwarzanych treści. Możliwości połączenia przez USB, AUX i Bluetooth 5.3 oferują pełną elastyczność, a efektowne podświetlenie RGB z 13 trybami i 168 milionami kolorów nadaje wyjątkowego charakteru stanowisku gamingowemu. G1500 będzie odpowiedni dla tych, którzy szukają sprzętu z wysoką jakością dźwięku i możliwością personalizacji.