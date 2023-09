Amazon szykuje soundbar, inteligentne okulary i inteligentniejszą Alexę

Amazon FireTV Soundbar

Soundbary to najtańszy sposób na to aby wyraźnie poprawić jakość dźwięku jaka płynie z naszego telewizora. Amazon przygotował tani model wyceniony na niespełna 120 USD, który powinien doskonale komponować się z telewizorami Fire TV oraz urządzeniami z tej rodziny, dzięki bardzo prostej konfiguracji. Nie jest to zbyt zaawansowane urządzenie, ale z pierwszych opinii wynika, że potrafi całkiem głośno zagrać, choć brakuje nieco rozdzielenia poszczególnych kanałów. Przy cenie około 500 złotych nie można za wiele oczekiwać, a przy tym nie wiemy czy soundbar trafi do sprzedaży w Polsce.

Amazon Echo Frame

Ciekawie zapowiada się drugie podejście do inteligentnych okularów Echo Frame. Ich inteligencja sprowadza się do wsparcia dla asystenta głosowego Alexa, która do działania wymaga połączenie z telefonem. Poza tym to nic innego jak ramka do okularów (będzie kilka wzorów i można w nią wprawić dowolne szkła) z wbudowanymi głośnikami i mikrofonem. Dźwięk nie jest specjalnie głośny, więc nie zagłusza odgłosów otoczenia, a pozwala na wygodną komunikację, bez konieczności wyciągania telefonu. W nowej wersji poprawiono żywotność baterii (Amazon obiecuje 6 godzin) oraz dodano funkcję dual connect, czyli możliwość podłączenia do dwóch różnych źródeł dźwięku jednocześnie. Nie wiadomo jeszcze kiedy trafią do sprzedaży, a cena została ustalona na niespełna 270 USD, czyli całkiem sporo.

Amazon Echo Hub

Amazon pokazał też nowy głośnik z wbudowanym ekranem Echo Show 8, mniejsze głośniki Echo z postaciami z Marvela oraz odświeżone tablety dla dzieci, ale najciekawiej wygląda Echo Hub. To w zasadzie tablet, który możemy powiesić na ścianie lub postawić na stoliku i sterować przy jego pomocy całą domową automatyką. Echo Hub jest więc bardzo podobny do Google Home Huba, ale ma większe możliwości bo poza wsparciem Alexy, może być też kontrolerem w standardzie Thread oraz Matter, a dodatkowo wspiera standard Zigbee oraz Bluetooth LE, co oznacza, że może komunikować się z naszymi urządzeniami bezpośrednio. Zapowiada się zatem całkiem ciekawie, a wyceniony został na niespełna 180 USD.

Amazon FireTV Max

Amazon przy okazji odświeżył też swoje dongle Fire TV, najmocniejszy z nich z dopiskiem Max zyskał wsparcie dla WiFi 6E, mocniejszy procesor taktowany zegarem 2 GHz oraz obsługę Dolby Vision, HDR10+ oraz Dolby Atmos. Wyceniony został na niespełna 60 USD. Produktów było zatem całkiem sporo, ale trudno powiedzieć o jakimś przełomie. Najciekawiej wyglądają chyba nowe możliwości Alexy, która zacznie niedługo korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji. Dzięki temu będziemy mogli nie tylko zadawać jej bardziej naturalne pytania czy polecenia, ale nawet z nią porozmawiać. Niestety póki co tylko po angielsku.