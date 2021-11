Sony zmniejsza prognozy produkcji PS5, w przyszłym roku tylko nieco lepiej

Pomimo, że PlayStation 5 trafiło na rynek już niemal rok temu, to nadal nie wszyscy chętni mogli kupić konsolę. I wygląda na to, że w najbliższym czasie sytuacja się nie zmieni.

Sony zmniejsza prognozy produkcji PS5

Najnowsze informacje dotyczące produkcji PlayStation 5 przynosi Bloomberg. Według tego co mówią osoby powiązane z łańcuchem dostaw w Sony, firma nie osiągnie w tym roku rozliczeniowym (od kwietnia 2021 do marca 2022) produkcji na poziomie 16 mln konsol. Obecnie cel został zmniejszony do 15 mln sztuk, ale i to może być trudne do realizacji. Problemy cały czas są takie same, czyli braki komponentów i problemy z dostawami związane z pandemią Covid-19. W rezultacie, mimo że w pierwszym półroczu PS5 sprzedawało się lepiej niż PS4 po premierze, to obecnie sprzedaż PS5 jest już mniejsza i to wcale nie za sprawą mniejszego popytu na nową konsolę.

Niestety w przyszłym roku sytuacja raczej się znacząco nie poprawi. Co prawda Sony zakłada, że od kwietnia 2022 do marca 2023 sprzeda nawet 22,6 mln konsol, ale osoby powiązane z firmę powątpiewają w te prognozy. Niestety dopóki cała branża półprzewodników nie zwiększy swoich mocy produkcyjnych, nie ma co liczyć na powrót do normalności. Według różnych prognoz nastąpi to pod koniec przyszłego roku, a może nawet na początku 2023. Cierpi na tym zresztą nie tylko Sony, Nintendo zmniejszyło prognozy sprzedaży konsoli Switch o 1,5 mln sztuk, a Valve przesunęło premierę Steam Decka o kolejne 2 miesiące.

Jest oczywiście szansa, że na święta konsol nie zabraknie, skoro Sony dowozi je do Europy samolotami, ale nadal trudno oczekiwać, aby były masowo dostępne w sklepach. Niestety odbija się to też na sprzedaży gier, w Japonii w rankingach popularności królują tytuły na Nintendo Switch, a gracze coraz częściej sięgają po wersje na PC, zamiast na PlayStation.