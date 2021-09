"Nextorage Corporation zostało założone 1 października 2019 roku jako nowa spółka grupy Sony, specjalizująca się w branży rozwiązań pamięci masowych. Jesteśmy nową firmą prowadzoną przez inżynierów i pracowników, którzy opierają się na 20-letniej historii w zajmowaniu się pamięcią masową w Sony" - czytamy na oficjalnej stronie firmy. Można więc śmiało mówić o oficjalnym produkcie przeznaczonym dla PlayStation 5.

Dysk oczywiście spełnia wszystkie warunki, które można znaleźć na dedykowanej PlayStation 5 stronie - ma więc własne chłodzenie, jest na dobrą sprawę nawet szybszy niż rekomenduje to Sony i dostępny w dwóch wariantach - 1 TB i 2 TB, miejsca na gry więc nie zabraknie. Co dziwne, nie ma (jeszcze) jednak oficjalnego znaczka PlayStation. Czy to się zmieni czy nie - tego nie wiadomo, wygląda jednak jak sprzęt projektowany właśnie dla PS5.

Serwis Gigazine już przetestował ten nośnik i dysk jest tak szybki jak SSD obecne w PlayStation 5, przynajmniej jeśli chodzi o czasy ładowania gier. Tym bardziej wygląda jak sprzęt tworzony od podstaw właśnie do nowej konsoli japońskiej firmy.

Czy można już go kupić? Tak, ale tylko jeśli mieszkacie w Japonii. Nie wiadomo czy dysk wyjdzie poza granice Kraju Kwitnącej Wiśni, byłbym jednak zdziwiony gdyby zamknięto go tylko na tym roku, w końcu PS5 cieszy się poza Japonią ogromną popularnością i na pewno sprzęt znalazłby nabywców. Trzeba też zaznaczyć, że cena dysku Nextorage nie jest ani atrakcyjna, ani konkurencyjna. Sprzęt w opcji 1 TB kosztuje w Japonii 36444 yeny, co daje mniej więcej 330 dolarów (około 1300 złotych). Jeden z najczęściej polecanych dysków do PS5 , czyli WD Black SN850, również w opcji 1 TB to na tym samym rynku wydatek 29540 yenów, czyli około 270 dolarów (około 1060 złotych) - różnica w cenie jest więc spora, a umówmy się, WD to firma, którą więcej osób darzy zaufaniem. A biorąc pod uwagę, że Nextorage nie chwali się bezpośrednią współpracą z Sony, a producent PlayStation nie wspomina, że to oficjalny dysk - wygląda to dość dziwnie. Sprzęt zamknięty na Japonię, bez znaczka akceptacji PlayStation, w dodatku w cenie wyższej niż konkurencja - jakoś nie wróżę sukcesu. Nie jestem oczywiście specjalistą, ale chociaż cena tego produktu mogłaby być konkurencyjna. W końcu Sony zarabia na grach, a nie akcesoriach czy samych konsolach, więc to w ich interesie jest by gracze mieli więcej miejsca na dane i więcej pieniędzy wydali na same gry. Szczególnie, że przecież nie zaszaleli z pojemnością dysku w premierowej wersji i konsoli i nic nie wskazuje na to, by w najbliższym czasie były dostępne modele z nośnikami 2 TB.

Planujecie rozbudowę pamięci swoich PlayStation 5?

Sony podjęło bardzo dziwną decyzję, by na prawie rok zblokować możliwość samodzielnej rozbudowy pamięci na gry w PlayStation 5. 667 GB dostępnego miejsca to bardzo mało, szczególnie że tylko garstka gier korzysta z dedykowanego PS5 systemowi kompresji. Instalacja którejkolwiek z ostatnich odsłon Call of Duty daje się mocno we znaki i wymaga czyszczenia dysku z pozostałych gier - wiem, sam przerabiałem. Po pobraniu Warzone, Black Ops i Modern Warfare nie zostało mi na konsoli praktycznie nic "dużego". Oczywiście do PS5 można podłączyć zewnętrzny dysk na USB, jednak jak szybki by nie był, Sony nie pozwala instalować na nim gier z PS5. Dopiero najnowsza aktualizacja oprogramowania odblokowała możliwość instalacji własnego dysku dodatkowego wewnątrz konsoli i uruchamiania na nim gier dedykowanych PS5.

Planujecie rozbudowywać pamięć swojej konsoli? A może już wsunęliście jakiś dysk do środka? Jeśtli tak, to jaki?

źródło