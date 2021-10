Jak udostępnić zrzuty z PS5? Sony testuje nową funkcję

Sony testuje możliwość przenoszenia zrzutów ekranów i zapisanych fragmentów rozrywki z PS5 bez konieczności korzystania z zewnętrznych pamięci USB podpinanych do konsoli. Wystarczy aplikacja mobilna PlayStation App i odrobina cierpliwości.

Konsole od dawna pozwalają na robienie zrzutów ekranów z gier. Najciekawszy moment rozgrywki? Przycisk "Share" i gotowe, zapisane w pamięci. Podobnie, jak w przypadku fragmentów najciekawszych momentów uchwyconych w czasie zabawy. Wystarczy nagrać klip wideo, który mówi więcej niż pojedynczy kadr. Przeniesienie tak stworzonych multimediów nie należy do najprzyjemniejszych - choć w ostatnich latach jest to wygodniejsze.

Nintendo Switch można podłączyć bezpośrednio do komputera kablem USB i przegrać zrzuty lub skorzystać z telefonu skanując kody QR na konsoli. Xbox pozwala na kopiowanie ich z aplikacji mobilnej, która synchronizuje zrzuty z konsolą lub z wykorzystaniem Xbox Game Bar na komputerach z Windowsem. PlayStation ograniczone jest zaledwie do transferu przez USB, wysyłanie zrzutów do znajomych w ramach Imprezy lub udostępniając je na Twittera. W najbliższym czasie będzie dużo łatwiej.

PlayStation 5 z łatwym udostępnianiem zrzutów ekranów i klipów z gier

Sony rozpoczęło właśnie testy nowej funkcjonalności konsoli PlayStation 5 i aplikacji mobilnej PlayStation App. Zarezerwowana jest ona dla posiadaczy kanadyjskich i japońskich kont PSN. A, że moje główne konto PSN zarejestrowane jest na Kanadę, to postanowiłem sprawdzić jej działanie. Narzędzie to pozwala na synchronizację zapisanych na konsoli zrzutów i zapisów wideo z aplikacją i późniejsze, łatwiejsze ich eksportowanie do komputera, komunikatora, czy zwyczajne zapisanie ich w pamięci telefonu.

Na chwilę obecną automatycznie kopiowane zrzuty z konsoli PS5 do aplikacji PS App przechowywane są w chmurze przez 2 tygodnie. Z aplikacji można je pobrać lub udostępnić znajomym, których mamy na konsoli lub dalej, wybierając interesującą nas aplikację. Od komunikatorów, poprzez skrzynki pocztowe, a na aplikacjach do edycji obrazów kończąc.

Jak udostępnić zrzuty z PS5? Sony z nową funkcją dla graczy

Zapisane i synchronizowane zrzuty pojawiają się w aplikacji mobilnej w zakładce Biblioteka gier > Zrzuty. Warto jednak nie zwlekać z ich udostępnieniem lub zapisaniem. Po 14 dniach znikają one z chmury i będą dostępne wyłącznie na konsoli. Zrzuty katalogowane są na podstawie gier i czasu ich utworzenia. By móc z nich wygodnie korzystać, trzeba spełnić dwa warunki:

Wyrazić zgodę na automatyczne przesyłanie zrzutów (opcja znajduję się w aplikacji mobilnej lub w ustawieniach konsoli) Włączyć opcję "Zachowaj połączenie z Internetem" na konsoli by miała dostęp do sieci w trybie spoczynku

To właśnie w trybie spoczynku zrzuty są synchronizowane między konsolą, a aplikacją mobilną. W aplikacji znajdują się informacje, że są one wysyłane w momencie ich udostępnienia bez względu na to czy konsola jest włączona, czy też nie. U mnie pojawiły się dopiero po kilkudziesięciu minutach od przejścia konsoli w stan spoczynku.

Sony informuje, że testowane obecnie rozwiązania mogą ulec zmianie zanim funkcja trafi na inne rynki. Liczę, że do tego czasu popracują nad jej działaniem, w tym szybkością transferu. Mam również nadzieję, że pozwolą na udostępnianie multimediów zrobionych przed aktywacją funkcji. W chwili obecnej do aplikacji wysyłane są jedynie te zrzuty i klipy, które zostały utworzone po włączeniu synchronizacji.