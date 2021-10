Dobre wieści! Wygląda na to, że PS5 doczeka się nowej aplikacji muzycznej

Pakiet aplikacji na PlayStation 5 jest... w porządku. Ale wygląda na to, że jeszcze się nieco rozrośnie - użytkownicy forum Reddit widzą już u siebie ikonki Apple Music, choć z aplikacji nie mogą jeszcze skorzystać.

Przyznam szczerze, że sam... nigdy jeszcze nie słuchałem muzyki na konsoli. Przy grach - wybieram oryginalną ścieżkę dźwiękową stworzoną przez twórców. A później, no cóż, po prostu odtwarzam muzykę i łączę się z soundbarem czy głośnikiem, konsola mi do tego nie jest potrzebna. Wiem jednak, że ilu użytkowników, tyle zwyczajów - a wielu korzysta z usług streamingowych na konsolach Sony regularnie. Dobre wieści - wygląda na to, że niebawem będą mogli skorzystać tam nie tylko ze Spotify, ale także Apple Music.

Aplikacja Apple Music zmierza na PlayStation 5

Jak informują użytkownicy na forum Reddit, część z nich w menu muzycznym konsoli widzi już Apple Music:

https://www.reddit.com/r/AppleMusic/comments/q68jxg/since_when_was_this_a_thing_i_made_a_new_account/?ref=share&ref_source=link

Nie ma takiej funkcji na ich starych kontach, ale widzą tę funkcję na tych nowoutworzonych. Niestety, na tę chwilę aplikacja... jeszcze nie działa. Przy próbie jej uruchomienia, otrzymują wiadomość, że to oprogramowanie dostępne jest wyłącznie na PS4, co ma być standardowym komunikatem błędów przy niedostępnych aplikacjach.

Spróbowałem utworzenia nowego konta na mojej konsoli - ale niestety, bez skutku. Na mojej konsoli nigdzie w menu nie widzę jeszcze Apple Music. Mimo wszystko... to dobra wiadomość, bo wygląda na to, że w najbliższych miesiącach PlayStation 5 doczeka się nowej aplikacji. Od przybytku głowa nie boli, lepiej mieć więcej opcji, niż ich nie mieć. No i subskrybenci Apple Music nareszcie nie będą poszkodowani :).