Sony odpala petardę, gracze i fani kina będą zachwyceni!

Gdy Polacy spali, Sony zaprezentowało podczas trwających targów CES2025, szereg niespodzianek przygotowywanych przez siebie i należących do grupy firm. Jednym z silnych akcentów było zaangażowanie Sony w produkcję filmów oraz seriali animowanych, jak i tych z aktorami. Będzie się działo!

Reklama

Oficjalna data premiery hitu w koprodukcji z HBO!

Widzowie uzbrojeni w mocne nerwy, na pewno się ucieszą na wieść, że padł oficjalnie miesiąc, w którym na platformę Max powróci The Last of Us z nowym sezonem. Serial zacznie być streamowany już w kwietniu bieżącego roku, o czym poinformował sam Neil Druckmann ze studia Naughty Dog, które stworzyło uwielbianą serię The Last of Us oraz wiele innych, jak Uncharted (również zekranizowane) czy Crash Bandicoot.

Zajawka trwa zaledwie minutę, lecz już od samego początku na pewno elektryzuje graczy. Wszystko ze względu na pierwsze, porządne przedstawienie kontrowersyjnej bohaterki serii Abby, w którą na potrzeby serialu się wcieliła Kaitlyn Dever. Jej postać pojawi się pierwszy raz w samym serialu, ale odgrywa kluczową rolę w serii gier. Do aktorki dołączą oczywiście, powracający do swoich ról Pedro Pascal wraz z Bellą Ramsey, portretujący kolejno Joela i Ellie, czyli najważniejsze postacie serialu.

Oficjalna zapowiedź kolejnej części, wskazuje, że wracamy do niezbyt przyjemnej rzeczywistości świata The Last of Us pięć lat po wydarzeniach znanych z poprzedniego sezonu, Joel i Ellie są skonfliktowani, a do tego wciągnięci w problemy świata jeszcze bardziej niebezpiecznego i nieprzewidywalnego niż kiedykolwiek.

Sony bez hamulców, zapowiedź goniła zapowiedź

Kolejna seria znana z PlayStation spróbuje podbić kino

Skoro już mowa o światach obcych i przypominających nasz własny, kolejna seria znana z konsol spróbuje swoich sił na wielkich ekranach. Koprodukcja Columbia Pictures/PlayStation Studios ma do zaproponowania świat pełen zmechanizowanych zwierząt i niebezpiecznych przygód, stworzonych przez studio Guerrila Games. Film na podstawie Horizon Zero Dawn został zapowiedziany.

Sony

Na tę chwilę nie wiemy wiele więcej. Prawdopodobnie będzie bezpiecznie założyć, że film przedstawi historię głównej bohaterki Aloy, która jest łowczynią w postapokaliptycznym świecie przemierzanym przez robotyczne stworzenia. Całość jest osadzona daleko w przyszłości w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Sama gra doczekała się także kontynuacji, więc twórcy filmowi będą mieli z czego szukać inspiracji.

Zaskakująca zapowiedź, kto się tego spodziewał?

Pozostając w klimatach science fiction, nieoczekiwaną zapowiedź otrzymał także film na podstawie gry akcji studia Arrowhead Games. Popularna strzelanka kooperacyjna, osadzona w dystopijnym świecie rodem klasyka kinowego Paula Verhoevena Starship Troopers, tak samo jak Horizon otrzyma swoją ekranizację filmową.

Sony

Fani Helldivers mogą już zacząć się cieszyć, bowiem dzięki popularności sequela gry z 2015 roku, Sony zdecydowało się rozszerzyć uniwersum gry na kolejne medium. Niczego na tę chwilę nie wiemy, lecz spokojnie można obstawić, że nie będzie to dzieło dla młodszej publiczności.

Reklama

Pamiętano i o fanach anime, jest nawet data!

Czasami można zapomnieć, że Sony jest także właścicielem platformy oferującej seriale i pełnometrażowe animacje dla fanów japońskiej kreski. Przy okazji swojej konferencji, zapowiedziano nowy serial na podstawie Ghost of Tsushima, który będzie miał mało tajemniczy tytuł Ghost of Tsushima: Legends.

Sony

Będzie miał on swoją premierę w serwisie Crunchyroll, lecz niestety dopiero za dwa lata. Za reżyserię serialu odpowiada TakanobuMizuno, pracujący wcześniej nad jednym z odcinków antologii Gwiezdne Wojny: Wizje. Seria anime jest produkowana wspólnie przez Crunchyrolla i Aniplex, zaś Sony Music wesprze tytuł ścieżką dźwiękową. Historia będzie osadzona w roku 1274, podczas ataku Imperium Mongolskiego na tytułową wyspę. Poza tym większych szczegółów, takich jak obsada, brak.

Reklama

Źródło: Sony