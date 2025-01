Nowy model najlepszych słuchawek tuż za rogiem. Wszystko co o nim wiemy

Słuchawki nauszne Sony nazywane przez użytkowników "tysiączkami" od lat są hitem i mają grono wiernych fanów. Wszystko wskazuje na to, że japoński gigant niebawem zaserwuje nam nowy model lubianego produktu.

Słuchawki Sony WH-1000XM5, które zadebiutowały w maju 2022 roku i niemal z miejsca były porównane z Apple AirPods Max, uznawane są przez wielu za jeden z najlepszych (o ile nie najlepszy) produktów w kategorii słuchawek z aktywną redukcją szumów (ANC). Sprzęt oferuje doskonałą jakość dźwięku, poza tym chwalony jest za komfort użytkowania oraz imponujący czas pracy na jednym ładowaniu. Sony od lat wyznacza standardy w tej kategorii, a seria nazywana popularnie "tysiączkami" cieszy się ogromnym uznaniem zarówno wśród użytkowników, jak i recenzentów.

Po kilku latach nadszedł jednak czas na kolejną generację. Ta ma zbliżać się wielkimi krokami: co o niej wiemy?

Co wiemy o słuchawkach Sony WH-1000XM6?

Według redakcji The Walkman Blog, Sony złożyło wniosek patentowy związany z najnowszym modelem w serii WH-1000X. Dokumentacja zawiera schemat konstrukcji nowych słuchawek, który ujawnia kilka interesujących zmian, które mają nadejść w najnowszym modelu. Wśród najważniejszych z nich bez wątpienia należy wymienić nowy zawias.

Nowy zawias w słuchawkach może sugerować powrót do składanej konstrukcji, którą tak cenili użytkownicy poprzedniego modelu (XM4). Bez wątpienia kupi to wszystkich użytkowników ceniących sobie kompaktowe rozwiązania. Ponadto słuchawki miałyby doczekać się odczepianych nauszników. Podobnie Apple AirPods Max, te moglibyśmy odczepiać i wymieniać bez większego problemu -- ułatwi to konserwację oraz personalizację sprzętu. Ostatnia z nowości jest typowo kosmetyczna, ale słuchawki miałyby doczekać się tabliczki znamionowej na tylnej części nauszników. A tam będzie na nas czekać nazwa modelu oraz numer seryjny.

Poza zmianami w konstrukcji, spodziewamy się także zmian w kwestii specyfikacji technicznej. Te nie są uwzględnione w dokumencie, ale z dotychczasowych przecieków wynika, jakoby słuchawki Sony WH-1000XM6 miały doczekać się szybkiego ładowania, wsparcia dla technologii Bluetooth 5.3 (co pozwoli na stabilniejsze połączenie oraz mniejszy pobór energii). Branżowi obserwatorzy zakładają też, że Sony ulepszy jakość odtwarzania utworów zapewniając perfekcyjne wsparcie dla nowoczesnych kodeków jak LDAC czy LC3. Ponadto dopieści kwestię ANC -- zwłaszcza w średnich i wysokich częstotliwościach. Mimo że już dotychczasowe modele były szeroko chwalone za czas pracy na jednym ładowaniu -- w nowej generacji dzięki szeregu wprowadzonych zmian, miałyby działać jeszcze lepiej. Ponadto sprzęt miałby jeszcze bardziej zachwycać ergonomią -- tutaj największą zasługą mają być nowe, lepiej dopasowane, nauszniki.

Kiedy premiera Sony WH-1000XM6?

Blog The Walkman Blog, analizując daty poufności krótkoterminowej (STC) w dokumentacji FCC, przewiduje, że nowy model może zostać oficjalnie zapowiedziany na przełomie kwietnia i maja tego roku. Na premierę zaś poczekamy kolejnych kilka tygodni -- ale słuchawki jeszcze w tym roku powinny trafić w ręce użytkowników. A w międzyczasie już teraz można nabyć zarówno XM5 jak i XM4 w naprawdę przystępnych cenach.