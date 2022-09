Japońska firma ma swoje pomysły na smartfony i konsekwentnie je realizuje. Jednym z nich są kinowe proporcje wyświetlacza. Innym – wypuszczanie na rynek nie tylko urządzeń dużych ale też małych, ale wciąż o flagowej specyfikacji. Xperia 5 IV to właśnie taki smartfon, dlatego powinny się nim zainteresować osoby poszukujące kompaktowego, wydajnego telefonu.

Rozmiary urządzenia to 156 x 67 x 8.2 mm, waga – 172 g, więc bez większych problemów będzie go można obsłużyć jedną ręką. Panel ma przekątną 6.1 cala, rozdzielczość to FHD+ a maksymalne odświeżanie może wynosić 120 Hz.

O działanie zadba Snapdragon 8 Gen 1, czyli niestety mamy tu do czynienia z wersją bez plusa, która mocno się nagrzewa. Zobaczymy, jak firma poradzi sobie z tym problemem. Do tego dostaniemy 8 GB RAM oraz 128 GB pamięci wbudowanej, ale z możliwością rozbudowania jej kartą pamięci do 1 TB.

Tradycyjnie już dla smartfonów Sony Xperia 5 IV będzie miała wejście mini-jack na słuchawki oraz bardzo zaawansowany przetwornik dźwięku z obsługa wszystkich najważniejszych kodeków. Towarzyszyć mu będą głośniki stereo.

Bateria ma 5000 mAh i można ją ładować z maksymalną mocą 30W. Niestety firma wpisuje się w „ekologiczny” trend i pudełku oprócz telefonu i dokumentów nie znajdziemy ładowarki. Nowością jest możliwość ładowania telefonu indukcyjnie, jest też ładowanie zwrotne.

Zestaw aparatów jest bogaty i można go określić jako 4x12 MP. W tym zestawie dostajemy obiektyw główny, Tele, szeroki kąt oraz selfie. W głównym i Tele (powiększenie2,5x) mamy optyczną stabilizację obrazu. Nie ma obiektywu o zmiennej ogniskowej, jaki znalazł się w Xperii 1 IV, producent tłumaczy to fizycznym brakiem miejsca, które wolał wykorzystać na większą baterię. Filmy można nagrywać w 4K zarówno z przodu jak i z tyłu.

Smartfon ma normę IP 68, pokryty jest szkłem Gorilla Glass Victus.

W Polsce dostaniemy dwie wersje kolorystyczne – czarną i zieloną. Nie wiadomo dokładnie jak łabędzie cena urządzenia w naszym kraju. W Europie Xperię 5 IV wyceniono na 1049 euro. Co może przełożyć się na kwotę 5 tys. zł. A raczej 4999 zł.

Xperia 5 IV – specyfikacja

Rozmiar: 156 x 67 x 8.2 mm

Waga: 172g

Wyświetlacz: OLED, 6.1 cala, proporcje 21:9, FHD+, 120 Hz

Procesor: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 8GB RAM, 128 GB ROM, karta pamięci do 1 TB

Obiektywy :

główny 12MP, 1/1.7", 120FPS, F1.7, 1.8um, AF, OIS szeroki kąt 12MP, 1/2.5", 120FPS, F2.2, AF tele 12MP, 1/3.5", 120FPS, F2.4, AF, OIS selfie 12MP 1/2.9"