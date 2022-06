Sony prezentuje 3 nowe głośniki bezprzewodowe

XE200, XE300 i XG300 to trzy nowe głośniki bezprzewodowe od Sony, które idealnie sprawdzą się na letnich spotkaniach ze znajomymi.

Jeżeli lubimy muzykę, naturalnie, że chcemy ją zabrać ze sobą wszędzie. W większości wypadków wystarczą do tego słuchawki, jednak teraz, kiedy regulacje covidowe zostały zniesione i zaczyna się sezon letni, wiele osób będzie widziało się ze znajomymi na wszelkiego rodzaju spotkaniach, wypadach czy wspólnych wycieczkach. W takich warunkach, gdzie nie ma łatwego dostępu do sieci elektrycznej znakomicie sprawdzają się przenośne głośniki bluetooth. Osoby, które szukają modelu dla siebie, będą miały w czym wybierać, ponieważ Sony właśnie wypuściło na rynek trzy kolejne modele.

XE200, XE300 i XG300 - trzy nowe głośniki bezprzewodowe od Sony

Wszystkie trzy zaprezentowane modele mogą pochwalić się funkcjami, które znacznie polepszają ich brzmienie XG300 ma do dyspozycji funkcję mega bass, który jednocześnie nie przykrywa innych pasm, ponieważ głośnik posiada zintegrowane jednostki wysokotonow. XE300 i 200 posiadają natomiast inspirowaną koncertowymi systemami audio technologię Sony Line-Shape Diffuser równomiernie rozprzestrzeniającą dźwięk, aby niósł się on szerzej i dalej, a wszyscy uczestnicy zabawy jednakowo słyszeli ulubione utwory.

Oczywiście - wszystkie głośniki zaprojektowano z myślą o najwyższej wygodzie. Mają one certyfikat IP67 oraz duże akumulatory oraz funkcje szybkiego ładowania (10 min. ładowania= 70 min słuchania muzyki). Całkowicie naładowany głośnik XG300 może grać 25 godzin, głośnik XE300 — 24 godziny, a XE200 — 16 godzin. Urządzenia wyposażone są także w funkcje Party Connect, pozwalającą połączyć nawet 100 zgodnych bezprzewodowych głosników, bądź też, jeżeli zależy nam na lepszym stereo - dwóch konkretnych, by uzyskać szerszą scenę dźwiękową. Głośniki XE300 i XE200 łączą małe wymiary i wagę z mocnym brzmieniem, przez co znakomicie sprawdzają się poza domem, na dworze. Model XE200 ma ponadto poręczny pasek, dzięki czemu zawsze może być pod ręką

Jednocześnie, tak jak w przypadku innych produktów Sony, wewnętrzne elementy głośników XE300 i XE200 zawierają tworzywo sztuczne z recyklingu. Wszystkie trzy głośniki mają trafić do sprzedaży w lipcu 2022 roku.

