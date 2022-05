Premiera Sony WH-1000XM5. Najlepsze słuchawki Sony w zupełnie nowej wersji

Seria Sony WH-1000X to bez wątpienia jedna z ikon rynku słuchawek nausznych wyposażonych w technologię ANC. Japońska firma pokazała właśnie ich kolejną edycję i pochwaliła się zmianami jakie zostały w tej konstrukcji wprowadzone. Czego możemy się więc spodziewać po WH-1000XM5?

Poważny facelifting

Zdjęcia dostarczone przez dział prasowy Sony pokazują, że słuchawki przeszły w tym roku całkiem poważny facelifting. Choć same nauszniki z grubsza zachowały swój charakterystyczny kształt, zupełnie zmieniono konstrukcję pałąka. Ten stał się okrągły i znacznie cieńszy, równie „oszczędnie” i mimalistycznie zaprojektowano górną poduszkę. Jeśli miałby poziom tych zmian jakoś określić, to jest to coś pomiędzy rewolucją, a ewolucją w wyglądzie słuchawek.

Sony WH-1000XM5 wyglądają w efekcie nowocześnie i lżej od poprzedników, pozostaje pytanie jak nowe rozwiązanie sprawdzi się pod kątem wygody. W każdym razie rozsuwany pałąk jest regulowany bezstopniowo, a miękkie elementy wykonano z miękkiej syntetycznej skóry. Sony podało jako eko-ciekawostkę, że tworzywa sztuczne użyte do ich produkcji pochodzą z recyclingu samochodów.

Jeszcze lepsze ANC?

Redukcja hałasu zewnętrznego zawsze stała w słuchawkach z tej serii na bardzo wysokim poziomie, a nowy model ma zamiar podnieść poprzeczkę jeszcze wyżej. W WH-1000XM5 znajdziemy zintegrowany procesor V1 odpowiadający za sterowanie całym procesem. Zmienione zostało położenie mikrofonów, których obecnie będzie aż osiem, czyli aż o trzy więcej niż w modelu XM4.

W słuchawki wbudowano też specjalny przetwornik akustyczny poprawiający jakość odtwarzania wysokich tonów. Nowa konstrukcja otrzymała certyfikat 360 Reality Audio, jest też zgodna z DSEE Extreme™. Poprawiona miała zostać jakość rozmów telefonicznych, za których poziom w WH-1000XM5 odpowiadają 4 mikrofony pracujące pod kontrolą algorytmów sztucznej inteligencji, aktywnie redukujących ewentualne zakłócenia.

Jeśli chodzi o funkcje inteligentne to znajdziemy tu wszystkie nowoczesne rozwiązania Sony, takie jak choćby Adaptive Sound Control, które automatycznie dopasowujące zestrojenie słuchawek do danej lokalizacji. Za sytuacyjną regulację dźwięku i ANC odpowiada z kolei Speak-to-Chat, który potrafi zatrzymać muzykę, gdy zaczniemy z kimś rozmawiać i wznowić gdy skończymy. Słuchawki współpracują z asystentami Google i Amazona, można je też sparować z dwoma urządzeniami. Obsługa „manualna” jest realizowana tradycyjni przez panele dotykowe nauszników.

Podobnie jak poprzedni model, WH-1000XM5 ma wbudowane akumulatory pozwalające na nawet 30 h odsłuchu. Port USB-C umożliwia bardzo szybkie, „ratunkowe” ładowanie słuchawek, 3 minutowe podpięcie powinno pozwolić na 3 h użytkowania. Słuchawki Sony będą dostępne w kolorach czarnym i platynowo-srebrnym, a w komplecie dostaniemy też wygodne etui do ich transportu. Do sklepów WH-1000XM5 mają trafić pod koniec maja, polska cena nie jest jeszcze znana.