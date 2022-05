Sony LinkBuds S to najmniejsze słuchawki z ANC na rynku

Sony LinkBuds S WF-LS900

Najnowsze słuchawki z rodziny Sony LinkBuds to już bardziej tradycyjnie wyglądający model niż pierwsza wersja. Dodatkowo Sony zapowiada, że będą to najmniejsze i najlżejsze słuchawki wyposażone w technologię aktywnej redukcji hałasu (ANC) oraz obsługę Hi-Res Audio. W poprzedniej wersji zabrakło obsługi ANC, a była tylko funkcja aktywnej kontroli głośności, która ma być również dostępna w modelu WF-LS900. W nowej wersji dostępne będzie też rozwiązanie Speak-to-Chat. Słuchawki wykrywają gdy ktoś zacznie do nas mówić i zatrzymują wtedy muzykę jeśli takowej słuchamy.

Na pierwszych renderach słuchawek widać też, że Sony zdecydowało się skorzystać z rozwiązania podobnego do tego, które pokazano ostatnio w słuchawkach Pixel Buds Pro. Nie wiemy jednak czy jest to faktycznie "spatial vent" jak go opisało Google czy jednak pełni nieco inną funkcję. Nie wiemy też co kryje się za siatką skierowaną do przodu, ale prawdopodobnie jest tam mikrofon systemu ANC i Speak-to-Chat. Funkcja ta może też poprawić słyszalność dźwięków zewnętrznych przy wyłączonej automatycznej redukcji hałasów (ANC).

Słuchawki Sony LinkBuds S wykorzystują podobno głośnik o średnicy 5 mm, mają certyfikat IPX4 gwarantujący im odporność na pot i zachlapanie i mają zapewnić bardzo dobrą jakość dźwięku. Pojedyncza słuchawka waży 4,8g więc faktycznie jest bardzo lekka, a czas pracy ma wynosić 20h, ale jest to wartość osiągalna z dodatkową baterią w etui. Na jednym ładowaniu czas pracy ma wynosić około 6 godzin, ale nie wiemy czy jest to wartość z włączoną funkcją ANC czy nie. Komunikację zapewnia technologia Bluetooth w wersji 5.2. LinkBuds S WF-LS900 mają kosztować 199 euro i zadebiutują już w najbliższych tygodniach.

źródło: WinFuture