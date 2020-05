Wysuwane kamerki to już przeżytek. Teraz nadszedł czas na… wysuwane głośniki stereo

Jak widzimy, pomysł zakłada umieszczenie na dole i górze smartfonu prowadnic, z których wysuwałyby się dwa jednakowe głośniki. Jedyną różnicą pomiędzy nimi byłoby to, że górny posiadałby wyciętą przestrzeń na kamerę do selfie. Tutaj też mamy pokazane, w jaki sposób mogłyby one działać, w zależności od tego, co aktualnie robimy na telefonie. W trakcie rozmowy wysuwałyby się oba (choć mam nadzieję, że tylko dla trybu głośnomówiącego), podczas selfie – tylko ten w którym znajduje się kamera. Przy słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów ponownie mielibyśmy dźwięk z obu źródeł.

Sam rozmiar głośników nie oznacza jeszcze, że będą one dobre, bądź chociażby lepsze niż w innych telefonach. Tak samo, jak liczba megapikseli nie definiuje jakości aparatu. Dlatego z oceną tego pomysłu należy wstrzymać się do czasu pojawienia się urządzenia na rynku, choć już teraz ciężko powstrzymać się od porównania ich do głośników z Razer Phone 1 i 2. Jestem bardzo ciekawy, jak Sony poradzi sobie z konstrukcją takiego urządzenia, jak będzie z jego trwałością i jak firma wkomponuje głośniki w design nowych Xperii.

Może nie będzie to funkcja, która sprawi, że flagowce Japończyków wrócą na topowe miejsca list sprzedaży, ale miło słyszeć, że mają oni jeszcze kilka pomysłów w zanadrzu.

Źródło: LetsGoDigital