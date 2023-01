Sony znów przypomina nam o walkmanach. Te nowe kosztują tyle, co smartfon

Najnowszy przedstawiciel Walkmanem w ofercie Sony to model NW-A306. Jak mówi producent, powstał on z myślą o wymagających użytkownikach szukających w tego typu urządzeniach wysokiej jakości dźwięku i nienagannej stylistyki. Widać, że się to udało - kompaktowy, ale przyciągający wzrok walkman waży 113 gramów przy wymiarach 56,5 x 98,4 x 11,8 mm mieści się w kieszeni i oferuje szereg funkcji, których nie znajdziemy w smartfonach.

A jak walkman wygląda od strony technicznej? model NW-A306 działa w oparciu o dedykowany Walkmanom wzmacniacz cyfrowy S-Master HX. Zmniejsza zniekształcenia i szumy w szerokim zakresie częstotliwości, zapewniając pełny, bogaty dźwięk, którego jakość poprawia dodatkowo nowy lut bezołowiowy. Odtwarzacz NW-A306 jest wyposażony w system DSEE Ultimate (Digital Sound Enhancement Engine). Odpowiada on za poprawę jakość skompresowanej muzyki z plików cyfrowych przy wykorzystaniu technologii sztucznej inteligencji Edge AI. Wszystko to zamknięte jest w obudowie wykonanej z frezowanego aluminium. Jej sztywność i niska impedancja zapewniają czysty i stabilny dźwięk oraz dużą moc basu.

Sony chwali się również, że w porównaniu do poprzedniego modelu, nowy Walkman NW-A306 oferuje znacznie dłuższy czas na pracy na baterii. Czas odtwarzania plików FLAC 44,1 kHz wynosić ma do 36 godzin, plików FLAC 96 kHz do 32 godzin. Natomiast słuchanie muzyki z serwisów muzycznych to do 26 godzin. Urządzenie działa pod kontrolą systemu Android 12 i dzięki łączności WiFi umożliwia wygodne korzystanie z najpopularniejszych aplikacji muzycznych i odtwarzaczy umożliwiających słuchanie muzyki przechowywanej na urządzeniu.

Patrząc jednak na cenę 399 euro (ok. 1873 zł) z pewnością rozczarowująca będzie pamięć, w której można przechowywać utwory. Oficjalnie, Walkman NW-A306 posiada 32 GB wbudowanej pamięci, jednak rzeczywisty rozmiar to "zaledwie" 18 GB więc o trzymaniu całej biblioteki muzycznej w najwyższej jakości mowy nie będzie - chyba, że skorzystacie z karty microSD. Urządzenie trafi do Polski w przyszłym miesiącu a jego polską cenę poznamy bliżej premiery.

Sony Walkman NW-A306 i Signature Walkman NW-ZX707

W najbliższym czasie do sklepów trafi również nowy model odtwarzacza Sony z linii Signature Walkman. NW-ZX707 to coś, dla najbardziej wymagających. Dzięki wbudowanemu wzmacniaczowi z mocnymi kondensatorami, odtwarzana na nim muzyka ma oferować niespotykaną wcześniej jakość. Urządzenie posiada dwa wyjścia słuchawkowe - tradycyjne 3,5 mm oraz 4,4 mm do których podłączycie profesjonalne zestawy audio. W odróżnieniu od modelu A306, w ZX707 znajdziemy 64 GB wbudowanej pamięci (rzeczywista rozmiar 47 GB). Urządzenie również działa w oparciu o system operacyjny Android 12 i oferuje podobne funkcje jak A306. Na ten moment nie wiadomo czy Signature Walkman NW-ZX707 trafi na zachodnie rynku. Odtwarzacz pojawi się w sprzedaży w Japonii pod koniec lutego, a jego cena ustalona została na 104500 jenów (ok. 3540 zł).