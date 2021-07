Sony LSPX-S to bezprzewodowy głośnik, który może jednocześnie służyć za oświetlenie w przyciemnionym pomieszczeniu w naszym domu czy wieczorem na balkonie.









Nowy głośnik wykonany jest w części ze szkła organicznego, co ma zapewniać mocne i czyste tony w odtwarzanej muzyce, rozprzestrzeniające się we wszystkich kierunkach w danym pomieszczeniu. Z zastosowanym szkłem organicznym głośnik łączy się z wbudowaną technologią Advanced Vertical Drive za pomocą trzech siłowników, co wzbudza wibracje w szkle zapewniając ten wysokotonowy dźwięk przestrzenny.

Oczywiście nie brakuje tu też tonów ze środkowego pasma, które dostarcza nam 46-milimetrowy przetwornik średniotonowy, a dla niskich tonów możemy aktywować tryb „Bass Boost” w aplikacji mobilnej Sony Music Center. Z głośnikiem łączymy się za pomocą Bluetooth, Sony zapewnia przy tym, że dzięki zastosowanej technologii LDAC możemy odsłuchiwać muzykę w wysokiej jakości przesyłanego tak dźwięku.