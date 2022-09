PlayStation Stars. Co warto wiedzieć o programie lojalnościowym Sony

Sony potwierdziło, że program lojalnościowy PlayStation Stars uruchomiony zostanie jeszcze w tym miesiącu. W pierwszej kolejności cyfrowe nagrody oraz punkty zdobywać będą gracze z rynków azjatyckich - w tym z Japonii. Firma informuje, że nieco później program ten zostanie rozszerzony o Amerykę Północną i Europę. Niestety nie zdradza kiedy dokładnie ma to miejsce.

A czym w ogóle jest PlayStation Stars?

To bezpłatny program lojalnościowy stworzony z myślą o graczach PlayStation. Ma on nagradzać najbardziej oddanych fanów konsolowej rozgrywki oferując im niedostępne nigdzie indziej cyfrowe nagrody w postaci modeli 3D. To tzw. cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie stworzone na podstawie popularnych gier oraz sprzętów Sony, które na przestrzeni ostatnich dekad trafiały do sklepów. Do zdobycia będą też punkty, które można wymienić na inne nagrody.

PlayStation Stars. Wymieniaj punkty na nagrody

Co trzeba zrobić, by zdobyć punkty wymieniane na cyfrowe nagrody?

Uczestnicy PlayStation Stars będą mieli okazje do zdobywania punktów lojalności. Punkty będzie można wykorzystać w katalogu, w którym dostępne będą między innymi fundusze do portfela PSN oraz wybrane produkty z PlayStation Store. W ramach dodatkowej korzyści, posiadacze PlayStation Plus, którzy zgłoszą się do PlayStation Stars, będą automatycznie zdobywali punkty za zakupy w PlayStation Store

O ile zasilanie portfela PSN oraz wybrane produkty z katalogu sklepu PlayStation Store wydają się bardzo atrakcyjne, tak dla Sony najważniejsze mają być nagrody w postaci cyfrowych modeli 3D związanych z grami i produktami sprzedawanymi przez firmę - i nie chodzi tu wyłącznie o markę PlayStation. Nagrody te zdobywane będą przede wszystkim po wykonaniu specjalnych zadań, które, w zależności od tytuły lub okazji, będą się różniły między sobą.

PlayStation Stars. Zdobywanie cyfrowych przedmiotów kolekcjonerskich

Uczestnicy będą zdobywać nagrody za zaliczenie różnych kampanii i aktywności. Przykładowo: kampania „comiesięcznego logowania” wymaga jedynie zagrania w dowolną grę, aby otrzymać nagrodę. Inne kampanie wymagać będą zwycięstw w turniejach, zdobywania konkretnych trofeów albo bycia pierwszym graczem, który zdobył platynę w wysokobudżetowym hicie w danej strefie czasowej

Najbardziej kontrowersyjna i nie do końca wytłumaczona wydaje się ta ostatnia pozycja. Nie wiadomo w jaki sposób Sony będzie weryfikowało graczy, którzy jako pierwsi zdobędą platynę w konkretnym tytule. Trzeba pamiętać, że jest spora grupa osób, które mają wcześniejszy dostęp do gier niż ich oficjalna premiera. I nie mówię tu wyłącznie o prasie, która otrzymuje wersje recenzenckie. Wielokrotnie słyszeliśmy o sytuacjach, w których sklepy sprzedawały gry przed wskazaną datą lub trafiały one do domów pracowników. Komu więc będzie przyznana nagroda, jeżeli spora grupa nie miała możliwości zagrania w dany tytuł?

Jedną z pierwszych kampanii PlayStation Stars będzie odgadywanie gier na podstawie fragmentów utworów pochodzących z danego tytułu. Jeśli gracze poprawnie odgadną tytuł w ramach kampanii "Hit Play/1994", otrzymają specjalną nagrodę. Jak to będzie działać w praktyce? Szczegóły poznamy w najbliższym czasie

Sony zaprezentowało też pierwsze cyfrowe przedmioty kolekcjonerskie. To m.in. "figurka" Punto w stroju gondoliera (Ape Escape 2), figurka Toro i Kuro (maskotki Sony), Polygon Man (maskotka Sony), konsola Playstation 3, PocketStation i odtwarzacz kaset magnetofonowych Sony Chord Machine.