Wszystko zaczęło się w 2020 roku, gdy Sony zaprezentowało swój prototyp pojazdu elektrycznego. Vision-S został pokazany na targach CES w Las Vegas. Zaskakiwał… dojrzałością, bo wyglądał nie na koncept, ale na auto które jest gotowe do wyjechania na drogi. Sony nie precyzowało swoich planów dotyczących tego segmentu. To zmieniło się, gdy do firmy dołączył inny japoński gigant, w dodatku motoryzacyjny, czyli Honda. Wtedy zrobiło się już poważnie. O ogłoszeniu przez Sony założenie spółki joint-venture wspólnie z Hondą pisał Kamil Pieczonka. Dziś dowiedzieliśmy się, jak będzie się nazywać i jaki ma plan na przyszłość.

Multimdialne centrum na kółkach

Na trwających właśnie targach CES, szef Sony Honda Mobility Inc. Yasuhide Mizuno ogłosił, że firma będzie się nazywać Afeela. Za dwa lata, czyli w 2025 r. zacznie przyjmować zamówienia na auto. A pierwsze egzemplarze zostaną dostarczone do klientów rok później. Pokazany dziś pojazd jest prototypem i w oparciu o niego zostanie opracowany model produkcyjny.

Samochód będzie wyposażony w systemy bezpieczeństwa i wspomagania kierowcy Hondy, a także w funkcje interaktywne i rozrywkowe firmy Sony.

Nad przednim zderzakiem samochodu umieszczono wąski ekran, który firma nazywa paskiem multimedialnym. Pozwoli to pojazdowi wyświetlać informacje i wchodzić w interakcje z ludźmi na zewnątrz pojazdu.

Firma zapowiedziała również w współpracę z Epic Games i Qualcomm. Epic Games ma pomóc w tworzeniu „przestrzeni rozrywki dzięki płynnej integracji świata rzeczywistego i wirtualnego”. Qualcomm będzie odpowiadał za procesory wykorzystane w pojeździe.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Afeela otrzyma 45 kamer oraz czujników zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pojazdu. Jak mówił Mizuno, niektóre z nich mają służyć do monitorowania stanu kierowcy, by zapewnić bezpieczeństwo jemu i pasażerom.

Jazda takim samochodem, oczywiście jako pasażerowie, będzie marzeniem miłośników gier. Z tyłu znajdą się wielkie ekrany na których będzie można nie tylko oglądać filmy ale także, a może przede wszystkim grać w tytuły znane z konsol Sony. Będzie można połączyć się z konsolą znajdującą się w domu lub skorzystać z chmury.

Producent nie zdradził wielu szczegółów technicznych pojazdu. Pierwszy, pokazany trzy lata temu koncept model, napędzały dwa silniki elektryczne o łącznej mocy 200 kW. Przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwało 4,9 s., prędkość maksymalna wynosiła 239 km/h. Nie podawano jednak wtedy zasięgu na jednym ładowaniu.

