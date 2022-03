Sony pierwszy raz pokazało swoje aspiracje do budowy samochodów elektrycznych 2 lata temu, kiedy to na targach CES pojawił się koncept Vision S. W tym roku do Las Vegas japońska spółka przywiozła już dwa samochody, teraz wiemy z kim je zbuduje.

Sony zbuduje samochód elektryczny wspólnie z Hondą

Samochody elektryczne wydają się atrakcyjną opcją dla wielu firm technologicznych, które widzą w tym swoją szansę na zaistnienie w nowej branży. W przeszłości sporo pisało się o samochodzie elektrycznym od Apple, a Sony swoje aspiracje przedstawiło już 2 lata temu. Koncept Vision S powstał przy współpracy z Magna Steyr, Boschem oraz Continentalem i wiele wskazywało na to, że może powstawać w Austrii. Magna Steyr to znany podwykonawca, który mógł pomagać w produkcji Sony na podobnej zasadzie jak ma to mieć miejsce w przypadku polskiej Izery. Po wczorajszym ogłoszeniu wiemy już, że plan jest całkiem inny.

Sony ogłosiło założenie spółki joint-venture wspólnie z Hondą, która zajmie się produkcją elektrycznych samochodów klasy premium i usług związanych z mobilnością. Pierwsze pojazdy pod wspólną marką mają pojawić się w sprzedaży dopiero w 2025 roku, więc na realizację konceptów Sony jeszcze trochę będziemy musieli poczekać. Japończycy w tym roku na CES poza jeszcze bardziej dopracowanym modelem Vision-S 01 przywieźli również SUVa - Vision-S 02, który według wstępnych specyfikacji ma oferować napęd na wszystkie koła, silniki o mocy ponad 550 KM i przyśpieszenie do 100 km/h w czasie poniżej 5 sekund. To jednak tylko założenia, a tak naprawdę nie wiemy nawet na jakiej platformie powstaną te samochody, jaką pojemność będą miały baterie, a co za tym idzie też jaki będzie ich zasięg.

W ramach wspólnego przedsięwzięcia Honda zajmie się tym na czym zna się najlepiej, czyli zapewnieniem platformy i fabryki do budowy samochodów. Sony natomiast ma skupić się na dostarczeniu rozwiązań technologicznych. Możemy spodziewać się całej gamy nowych sensorów, elektroniki oraz rozwiązań telekomunikacyjnych, które będą pewną innowacją na tle samochodów od bardziej tradycyjnych marek. Już w przypadku swoich konceptów Sony pokazało jak można ulepszyć wnętrza samochodów i zwiększyć komfort podróży pasażerów oraz kierowcy. Można też oczekiwać, że firma zaoferuje system autonomicznej jazdy oraz liczne rozwiązania związane z elektroniczną rozrywką, w której ma najwięcej doświadczenia.

Niestety jak już wspominałem, na pierwsze efekty tych prac będziemy musieli poczekać do 2025 roku. Wtedy obie firmy planują premierę pierwszego samochodu pod wspólną marką. Trudno powiedzieć czy będzie to jeden z zaprezentowanych już konceptów, ale jest to bardzo prawdopodobne.

