PlayStation 5 dostało nowy chip w 6 nm, zużyje dzięki temu mniej prądu

PlayStation 5 będzie tańsze w produkcji

Sony jakiś czas temu ogłosiło, że PlayStation 5 w wersji z napędem wreszcie zaczęło na siebie zarabiać, a wersja bez napędu nadal sprzedawana jest ze stratą. Nam pozostaje tylko się uśmiechnąć z politowaniem, bo patrząc na to za ile faktycznie sprzedawana jest konsola Sony użytkownikom końcowym, to wygląda na to, że firma ma spore pole do podwyżek cen ;-). Nie zmienia to jednak faktu, że Sony dąży do tego aby obniżyć koszty produkcji i zwiększyć podaż swojej konsoli, a pomagają w tym kolejne zmiany w budowie samego urządzenia. Mniejsze lub większe zmiany wprowadzone zostały już w przeszłości, między innymi zastosowano inny system chłodzenia, ale to był tylko wstęp.

Najnowszy model o oznaczeniu CFI-1202 to bodaj najpoważniejsza zmiana w konstrukcji PS5 od premiery. Według najnowszych informacji nowa wersja korzysta z nowego procesora o kodowej nazwie Oberon Plus (pierwszy model miał kryptonim Oberon), który produkowany jest przez TSMC w technologii 6N. Oznacza to przejście na mniejszy proces litografii (z 7 nm na 6 nm) co owocuje mniejszą o około 15% powierzchnią układu. W rezultacie z jednego wafla krzemowego powstanie nawet o 20% więcej gotowych procesorów, a to pozwoli na obniżenie jednostkowej ceny każdego układu i zwiększenie ich produkcji. Co więcej pozwoli to też na obniżenie o około 10% zużycia energii pod obciążeniem. W rezultacie nowa konsola ma jeszcze mniejszy (i lżejszy) system chłodzenia i przebudowaną płytę główną.

Te wszystkie małe zmiany powinny pozwolić na obniżenie kosztów produkcji konsoli, ale raczej nie ma co liczyć na obniżki cen. W zasadzie to Sony w ostatnim czasie ceny konsoli podniosło tłumacząc się inflacją, więc wszystkie te zmiany mają na celu poprawienie własnej marży na produkcji i być może dostępności konsol, co sprowadzi cenę bliżej wartości sugerowanej. Użytkownicy końcowi skorzystają też na tym, że nowe PlayStation 5 będzie zużywało mniej energii, co nie jest wcale bez znaczenia w obecnych czasach. Kto wie, może niedługo doczekamy się też wersji "PS5 Slim"?

źródło: TechSpot