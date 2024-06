PlayStation VR2 ofiarą cięć u Sony. Co z nowymi grami?

Posiadacze gogli Sony PlayStation VR2 nie mają powodów do radości. Choć jak do tej pory ukazało się na nie wiele udanych gier, przyszłość nie zapowiada się różowo. Wszystkiemu winne cięcia wydatków w Sony, które przekładają się na brak nowych gier. Co dalej z PS VR2?

Wiadomość, którą niedawno opublikował serwis Android Central, nie napawa optymizmem. W 2023 roku Sony zaprezentowało jedynie trzy gry na PS VR2. Jedna z nich, Firewall Ultra, to dzieło studia First Contact, które zostało zamknięte. Zlikwidowano również brytyjski oddział Sony, odpowiedzialny za wiele innych, udanych gier na te gogle. Czyżby Sony widząc stosunkowo niewielkie zainteresowanie graniem w wirtualnej rzeczywistości, zdecydowało się na drastyczne ograniczenie kosztów ponoszonych na rozwój tego typu gier? Niestety wszystko na to wskazuje.

Nowe gry na PS VR2? Dużo tego nie będzie

Jak w innym miejscu piszą redaktorzy serwisu Android Central, dotarły do nich niepokojące wieści o dalszym losie gier na PS VR2. Zgodnie z pozyskanymi przez nich informacjami, na ten moment trwają prace tylko nad dwoma tytułami. Są to jednak wyłącznie pogłoski. Oficjalnie Sony nie potwierdza, by trwały prace nad jakąkolwiek grą dla PS VR2.

Pozostaje liczyć na studia zewnętrzne

Co to oznacza dla graczy, którzy już zakupili gogle PlayStation VR2? Przede wszystkim to, że muszą skupić się na grach wydawanych przez zewnętrzne studia. Skoro samo Sony niezbyt angażuje się w rozwój tytułów na własną platformę, trzeba liczyć na innych.

Dobrą wiadomością jest ta, że Sony PS VR2 to udany produkt, który może służyć do zabawy w naprawdę fajne gry. Przykładem może być Gran Turismo 7. Pozostaje mieć nadzieję, że skoro Sony drastycznie ograniczyło budżet na gry VR, pozostali twórcy staną na wysokości zadania i sprawią, że posiadacze gogli PlayStation VR2 mimo wszystko będą zadowoleni.