Handheldy z retro-konsolami odżywają

Retro handheldy, inspirowane klasycznymi konsolami z lat 80. i 90., zyskują na popularności od ponad roku — głównie dzięki swojej wszechstronności i przystępnej cenie. Zalet takich konsol jest wiele i warto je bliżej poznać. Przede wszystkim, oferują one dostęp do ogromnej biblioteki gier retro, które nie tylko przywołują nostalgię, ale również wprowadzają młodsze pokolenie w magię klasycznych tytułów. Od Super Mario Bros przez Sonic the Hedgehog po tytuły, które są już niemal nigdzie niedostępne — te gry były fundamentem, na którym zbudowano współczesny świat gier wideo.

Źródło: Depositphotos

Kolejnym atutem jest ich przystępna cena. W dobie, gdy nowoczesne konsole mogą kosztować fortunę, retro-konsole w stylu Anbernic oferują fantastyczną alternatywę. Za ułamek ceny najnowszego sprzętu można cieszyć się setkami, jeśli nie tysiącami, gier. Jest to znakomita opcja nie tylko dla oszczędnych, ale również dla tych, którzy chcą odświeżyć wspomnienia z dzieciństwa bez konieczności wydawania dużych sum.

Nie można zapomnieć o ich przenośności. W przeciwieństwie do stacjonarnych konsol z dawnych lat, które wymagały telewizora i kabli, dzisiejsze retro-konsole są kompaktowe i mobilne. Można je zabrać wszędzie — w podróż, na piknik, czy po prostu na kanapę. To nieoceniona wygoda dla tych, którzy lubią mieć swoje ulubione gry zawsze pod ręką. Konsolki te oferują także możliwość personalizacji i modyfikacji, co jest gratką dla bardziej zaawansowanych użytkowników. Wiele z nich pozwala na wgrywanie dodatkowych gier, zmiany oprogramowania, a nawet modyfikacje sprzętowe.

Źródło: Depositphotos

Jakimi konsolkami warto się zainteresować? Mamy kilka propozycji w różnych półkach cenowych.

ANBERNIC RG35XX H (~270 PLN)

Źródło: Anbernic

ANBERNIC RG35XX H to wszechstronna retro-konsola, dostępna w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, przezroczystym białym i przezroczystym fioletowym. Wyposażona jest w 3.5-calowy ekran IPS o pełnym kącie widzenia i rozdzielczości 640 × 480, zapewniając tym samym wyraźny obraz. Ważne jest to, że mamy tutaj budowę przypominającą bardziej PlayStation Portable niż GameBoya, co dla wielu może być kluczowe. Napędzana przez czterordzeniowy procesor H700 ARM Cortex-A53 o częstotliwości 1.5GHz i GPU Dual-core G31 MP2, konsola gwarantuje płynną i zadowalającą rozgrywkę. Z 1GB pamięci RAM LPDDR4 i 64GB przestrzeni na karcie MicroSD, użytkownicy mogą cieszyć się szeroką gamą gier z ponad 30 rodzajów emulatorów, które mogą być pobierane w odpowiednich formatach. Wyposażona jest w wysokiej jakości głośnik, dwa gniazda na karty TF, obsługujące rozszerzenie do 512GB, oraz baterię o pojemności 3300mAh, zapewniającą 8 godzin ciągłej zabawy. Konsola posiada także funkcje takie jak łączność WIFI 2.4/5G oraz Bluetooth 4.2, obsługę kontrolerów bezprzewodowych i przewodowych, ma wyjście HDMI do podłączenia do telewizora oraz wibracyjny silnik. ANBERNIC RG35XX H to kompletna platforma dla miłośników retro-gamingu, zapewniająca niezapomniane doświadczenia. W granicach 300 zł jest to najlepsza możliwa propozycja.

Miyoo Mini+ (~300 PLN)

Źródło: Miyoo

Jeśli interesowaliście się tematem konsolek do emulacji to z pewnością słyszeliście o MIYOO Mini Plus. To kompaktowa konsola do retro gier, która bez problemu zmieści się w kieszeni (ponownie mamy tu design GameBoya). Wyposażona w 3.5-calowy, w pełni laminowany ekran o rozdzielczości 640 x 680, oferuje wyraźny i jasny obraz jak na swój rozmiar. Dzięki wbudowanej baterii o pojemności 3000 mAh, konsola pozwala na 5-6 godzin nieprzerwanej zabawy. MIYOO Mini Plus obsługuje karty TF do 128 GB, co umożliwia dodawanie własnych gier. Konsola radzi sobie nawet z grami na PS1, oferując przy tym płynne działanie bez lagów i większych spowolnień. Dodatkowo, ta retro konsolka wyposażona jest w moduł Wi-Fi i profesjonalny system optymalizacji, który pozwala na zaawansowane ustawienia kolekcji gier, muzyki w tle, trybu uśpienia, języka systemu, mapowania klawiszy oraz przywracania systemu jednym kliknięciem. Czy jest to najlepsza konsola w swojej cenie? To już pozostawiam do oceny własnej.

R36S (~160 PLN)

Źródło: R36S

R36S to konsola, która w moim odczuciu oferuje najlepszy stosunek ceny do jakości — zresztą właśnie z tego względu sam zdecydowałem się na jej zakup. Może pochwalić się 3.5-calowym ekranem IPS o wysokiej rozdzielczości 640x480, zapewnia wyjątkowo wyraźny obraz — a sama jasność jest wręcz zaskakująca i przypominająca jakość wyświetlaczy OLES. Konsola oferuje 64GB pamięci, co pozwala na przechowywanie tysięcy gier, a jej kompaktowy i lekki design umożliwia łatwe przenoszenie. System konsoli daje swobodę w personalizacji i nieograniczone możliwości gier. Posiada ponad 10 tysięcy klasycznych gier, do tego ma dwa analogi (!) i wspiera emulację nawet do PS1 czy PSP.

ANBERNIC RG35XX Plus (~250 PLN)

Źródło: Anbernic

Wracamy do Anerbica. Model RG35XX Plus to retro-konsola o klasycznym designie GameBoya, dostępna w kolorach przezroczystej czerni, szarości i bieli. Wyposażona w 3.5-calowy ekran IPS o pełnym kącie widzenia i rozdzielczości 640x480, czterordzeniowy procesor H700 ARM Cortex-A53 o częstotliwości 1.5GHz oraz GPU Dual-core G31 MP2, 1GB pamięci RAM LPDDR4 i 64GB przestrzeni na karcie MicroSD. To bardzo podobna konsola do RG35XX H, ale z innym układem przycisków i ekranu — możecie więc wybrać, który design bardziej Wam odpowiada. Konsola tak samo posiada wysokiej jakości głośnik, dwa gniazda na karty TF, które wspierają rozszerzenie do 512GB oraz baterię Li-polymer o pojemności 3300mAh, zapewniającą 8 godzin ciągłej gry. Dodatkowo, RG35XX Plus oferuje łączność WIFI 2.4/5G oraz Bluetooth 4.2, obsługę bezprzewodowych i przewodowych kontrolerów, wyjście HDMI do podłączenia do telewizora oraz funkcję wibracji.

DATA FROG SF2000 (~40 PLN)

Źródło: DATA FROG

Data Frog wygrywa przede wszystkim ceną — to świetne rozwiązanie dla osób, które nie są pewne, czy konsolka do emulacji to rzecz dla nich, bo na AliExpress na promocjach można ją dorwać nawet za blisko 30 zł, a regularna cena również jest wręcz śmiesznie niska. Za ceną idzie oczywiście kwestia jakości tej konsoli; no ale hej, w tych pieniądzach nikt nie oczekuje raczej szczytu możliwości technologicznych. Producent jednak deklaruje, że mamy tutaj 3-calowy wyświetlacz IPS o wysokiej rozdzielczości z kątem widzenia do 178 stopni. Znajdziemy tu również joysticki, umieszczone po lewej i prawej stronie konsoli. „Żaba” obsługuje 7 rodzajów emulatorów, umożliwiając pobieranie i zbieranie ulubionych gier. Wbudowana bateria o pojemności 1500 mAh zapewnia 5-6 godzin ciągłej gry, a DATA FROG SF2000 umożliwia także podłączenie do telewizora przez wyjście AV. Dodatkowo można dokupić pady od tej firmy, żeby grać w kilka osób

Grafika wyróżniająca: Depositphotos