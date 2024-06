Tania konsola i ogrom gier. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji sprawdzić tego sprzętu Sony, to może to być najlepszy czas na jego zakup.

PlayStation Portable, znana również jako PSP, to przenośna konsola gier wideo produkowana przez Sony Computer Entertainment. Zadebiutowała w Japonii 12 grudnia 2004 roku, a później została wprowadzona na inne rynki, w tym Amerykę Północną i Europę1. PSP wyróżniało się dużym, jak na tamte czasy ekranem, możliwościami multimedialnymi (oglądanie na wycieczce filmów!) oraz zdolnością do połączenia z PlayStation 3, innymi PSP i Internetem. Była to pierwsza przenośna konsola wykorzystująca optyczny nośnik danych - Universal Media Disc - z którego i Sony ostatecznie zrezygnowało.

Dlaczego warto zainteresować się tym sprzętem właśnie teraz? Zapraszamy do materiału wideo.