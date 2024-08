PlayStation 5 Pro - co wiemy o mocniejszej wersji najnowszej konsoli Sony?

O PlayStation 5 Pro mówi się dość sporo już od dawna. Są przecieki, są plotki, są mrugnięcia okiem i ślady w kodzie. Jako że Sony wciąż nie pisnęło choćby słówkiem na temat tego sprzętu - to niczego wciąż nie możemy wziąć za pewnik... chociaż poprzednia generacja pokazała nam, że do czasu premiery PS4 Pro niewiele kart udało się firmie ukryć przed przeciekami. I zakładam że podobnie jak w przypadku innych sprzętów - tu sprawy mogą się mieć podobnie.

Wiele informacji wskazywało na to, że PlayStation 5 Pro ma trafić w nasze ręce już tego lata. A przynajmniej że wiosną Sony oficjalnie zaprezentuje urządzenie. Cisza. Z jednej strony trudno się dziwić: żadnych wielkich premier poza Astro Botem nie ma na horyzoncie w tym roku. Nie ma z czym tego bundle'ować - warto się wstrzymać. Gracze jednak czekają na jakieś szczegóły - i te trafiły do nich za pośrednictwem różnych, niezależnych od siebie, źródeł.

Twierdzą one, że poznały specyfikację PlayStation 5 Pro i wiedzą już co nieco na temat urządzenia. Włoski Multiplayer informuje, że jeden z twórców gier zdecydował się przesunąć swoją wielką premierę ze względu na to, że PlayStation 5 Pro zadebiutuje później niż pierwotnie planowało. I rozmaite redakcje po rozmowach z twórcami na Gamescomie twierdziły, że podobne głosy dobiegały z różnych stron.

Ale na tym jednak jeszcze nie koniec, bowiem Alessio Palumbo na łamach WCCF Tech opisał swoją rozmowę z jednym z twórców, który powiedział mu że tym co zmieni się najbardziej na PS5 Pro będzie... wydajność w grach opartych na silniku Unreal Engine 5.

fot. Kamil Świtalski

PlayStation 5 Pro: podsumowanie ostatnich przecieków

Z dotychczasowych plotek i przecieków spodziewamy się zatem nie tylko lepszego działania przy grach opartych na Unreal Engine 5, ale także:

45% wzrostu wydajności w renderowaniu rastrowym dzięki zastosowaniu lepszego układu GPU i szybszej pamięci;

Znacznie ulepszona architektura ray tracingu, zapewniająca średnio 2-3-krotny wzrost wydajności, przy szczytowych wartościach na poziomie 4x;

Niestandardowa architektura uczenia maszynowego, która obsługuje 300 TOPS przy 8-bitach, aby zasilić technikę skalowania PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), wersję Multi Frame Super Resolution firmy Sony opartą na algorytmie PlayStation Machine Learning (PSML);

PSSR to wzbogacona o uczenie maszynowe wersja Temporal Anti-Aliasing Upscaling (TAAU), która wymaga danych wejściowych podobnych do NVIDIA DLSS lub AMD FSR i w pełni obsługuje High Dynamic Range (HDR). Nie wymaga również szkolenia dla każdej z gier, jak najnowsza wersja DLSS.

PlayStation 5 Pro: kiedy premiera?

Mówi się także, że skoro Sony nie zająknęło się o produkcie wiosną, to zapowie go — podobnie jak PlayStation 4 Pro — we wrześniu, by ten ostatecznie trafił do sprzedaży jesienią. Patrząc jednak na to jak biedny jest kalendarz premierowy gier od Sony - chyba nikt nie będzie specjalnie zaskoczony, jeśli wszystko przeciągnie się o kolejny kwartał lub dwa.