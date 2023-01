Delikatny spadek, bo z 13,03 mln do 12,92 mln aktywnych użytkowników zanotował Netflix, gdy porównamy listopad z grudniem, ale ostatecznie platforma pozostaje daleko poza zasięgiem kogokolwiek w stawce. Dużą rolę w przepływie użytkowników odgrywają konkretne premiery - niektóre tytuły przyciągają widzów na tydzień/weekend (w przypadku Netfliksa, który nadal pokazuje całe serie jednego dnia), co daje solidny wynik na koniec miesiąca, zaś pozostałe potrafią utrzymać zainteresowanie i aktywność dzięki rozłożonej w czasie emisji.

Najpopularniejsze VOD w Polsce - statystyki grudzień 2022

VOD i OTT grudzień 2022 Lp Media channel Użytkownicy

(Real Users) Zasięg

(internet) ATS Audyt 1 NETFLIX (www+app) 12 922 740 43.55% 7h 10m 47s No 2 DISNEY+ (www+app) 4 311 792 14.53% 2h 52m 26s No 3 PLAYER (www+app) 3 858 030 13.00% 2h 25m 22s Yes 4 HBO MAX (www+app) 3 134 052 10.56% 3h 30m 26s No 5 PRIME VIDEO (www+app) 2 879 550 9.70% 36m 12s No 6 CANAL PLUS (www+app) 2 813 940 9.48% 2h 6m 22s No 7 TVP (www+app) 2 704 266 9.11% 2h 48m 45s Mix 8 cda.pl / Serwisy VOD i OTT 2 330 046 7.85% 50m 11s No 9 POLSAT BOX GO (www+app) 2 184 084 7.36% 1h 43m 28s No 10 WP.PL (www+app) 2 124 954 7.16% 1h 4m 35s Yes

Źródło: PBI/Gemius

To tyczy się HBO Max i Disney+, a właśnie ta pierwsza z wymienionych platform straciła niemałą liczbę aktywnych widzów. Naprawdę dobry wynik na poziomie 4,7 mln użytkowników to wspomnienie, bo w grudniu było ich tylko 3,1 mln. Co ciekawe, wzrósł natomiast średni czas spędzany w serwisie z 1 godziny i 48 minut do 3 godzin i 30 minut. Netflix również zanotował większe zaangażowanie widzów, bo z 6 godzin i 7 minut wynik wzrósł do 7 godzin i 10 minut. W chwili obecnej drugiego miejsca dzielnie broni Disney+, które w grudniu wygenerowało ruch na poziomie 4,3 mln aktywnych użytkowników. Platforma giganta zanotowała pewien spadek, bo z 4,6 mln do 4,3 mln użytkowników oraz ze średnio 3 godzin i 5 minut do 2 godzin i 52 minut średnio. Jak na dłoni widać jednak, że Disney+ zadomowiło się w Polsce na dobre i znaczący spadek im nie grozi.

Netflix stał się dla wielu synonimem VOD

Wśród wszystkich danych bardzo intrygującą statystyką jest też zasięg, który jest procentowym udziałem realnych użytkowników odwiedzających dany kanał mediowy w populacji wszystkich realnych użytkowników korzystających tylko z internetu. Tutaj Netflix wykręca aż 43,55%, podczas gry drugie w zestawieniu Disney+ zaledwie 14,53%. Nikt inny nie przekracza nawet 14%, bo trzeci w grudniu Player osiąga 13%, a aż 6 z 10 graczy na rynku ma udział poniżej 10%. Dominacja Netfliksa pod tym względem jest wręcz gigantyczna, bo to prawie połowa użytkowników korzystających tylko z Internetu. Dla nich Netflix stał się zastępstwem kablówki, o czym pisaliśmy i rozmawialiśmy na łamach Antyweb oraz podcastu Antyweb Po Godzinach. Marka tak bardzo spenetrowała rynek, że stała się dla wielu osób wręcz synonimem platformy VOD.

Patrząc na rywalizację HBO Max z Playerem o ostatnie miejsce na podium nie sposób nie pomyśleć o nadchodzących zmianach. Warner Bros. Discovery szykuje się do uruchomienia nowej usługi, prawdopodobnie o nazwie MAX, która zastąpi HBO Max. Dojdzie do tego także w Polsce, ale nie w tym, lecz w następnym roku. Pytanie, co stanie się z Playerem także należącym do tego samego koncernu. Z jednej strony jest to na tyle silna i rozpoznawalna marka, że pozbycie się jej mogłoby być błędem, ale w teorii połączenie katalogów i siły promocyjnej Player oraz HBO Max pod jednym żaglem może dać przeogromny potencjał w walce o widza i jego portfel. Platforma kusiłaby wielu zróżnicowanych widzów, więc jej zasięg mógłby być znacząco większy.

W grudniu 2022 stracili wszyscy poza tą trójką

Znaczących roszad na dalszych miejscach rankingu nie odnotowano. Nadal w TOP 10 nie znajduje się Viaplay, co może zmienić się w momencie, gdy platforma zacznie dystrybuować polskie filmy i seriale, nad którymi pracuje, a także poszerzy ofertę sportową. Wysoko znajduje się Prime Video, aż 5. lokata, wyprzedzając CANAL+ online oraz TVP, natomiast Polsat Box Go stracił odrobinę, dlatego został wyprzedzony przez cda. Pierwszą dziesiątkę platform VOD w naszym kraju zamyka serwis z wideo od Wirtualnej Polski z wynikiem 2,1 mln aktywnych użytkowników. W grudniu, względem listopada, zyskały tylko trzy platformy: Prime Video, CANAL+ online oraz CDA.