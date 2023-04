Quidditcha nie trzeba nikomu przedstawiać - pod warunkiem, że jesteście fanami Harry'ego Pottera. Tym, którzy nie znają książek napisanych przez J.K. Rowling, nie widzieli żadnego z 8 filmów "Harry Potter" (choć gra pojawiła się tylko w pięciu z nich) lub nie grali w żadną grę z tego uniwersum, w tym w Harry Potter: Quidditch World Cup, spieszę z wytłumaczeniem. W świecie stworzonym przez Rowling, Quidditch jest najpopularniejszym sportem czarodziejów, który jest grany na miotle przez dwie drużyny liczące po 7 zawodników każda. Celem Quidditcha jest zdobywanie punktów przez rzucanie specjalnych piłek (kafli i tłuczków) do bramek przeciwnika (trzech pętli), oraz zdobywanie "złotego znicza" - małej złotej piłki wyposażonej w skrzydełka, która porusza się bardzo szybko i jest bardzo trudna do złapania. Złapanie znicza z reguły kończy mecz przynosząc drużynie, która go złapała, 150 dodatkowych punktów.

W każdej z drużyn, zawodnik ma przypisaną swoją rolę: Ścigający podają sobie kafla starając się przerzucić go przez jedną z trzech pętli, za co dostaje się dziesięć punktów. Obrońca broni trzech pętli, żeby ścigający nie trafili do środka. Pałkarze wyposażeni w kije przypominające nieco te wykorzystywane w baseballu odbijają tłuczki, aby nie trafiły one zawodników z ich drużyny. Jest też Szukający - to ona ma najtrudniejsze zadanie - złapać znicz, który jest bardzo szybki i trudno go zobaczyć. Quidditch znany z książek, filmów i gier stał się również inspiracją dla różnych organizacji próbujących przekształcić tę fikcyjną grę w prawdziwy sport, który może być grany przez ludzi na ziemi.

Harry Potter: Quidditch Champions zapowiedziane. Nowa gra dla fanów sportu czarodziejów

I to właśnie Quidditch będzie głównym bohaterem nowej gry Harry Potter: Quidditch Champions, którą zapowiedziała firma WB Games posiadająca prawa do gier z serii Harry Potter i która jest również odpowiedzialna za fantastycznie przyjętą produkcję Harry Potter: Dziedzictwo Hogwartu. Choć wielkim rozczarowaniem okazały się informacje, że popularnego sportu czarodziejów zabraknie w tym tytule, to fani Czarodziejskiego Świata nie będą zawiedzeni bo dostaną tytuł w pełni skupiający się na Quidditchu.

Na temat Quidditch Champions zbyt wiele nie wiemy. Wiemy, że za tytuł odpowiada studio Unbroken Studios, które nie ma zbyt rozbudowanego katalogu gier, ale współtworzy m.in. stale opóźniane Suicide Squad: Kill the Justice League. Tytuł ma się w pełni skupiać na rozgrywce w Quidditcha oferując też inne przygody na miotle u boku przyjaciół. Wszystko to podane w ramach rozgrywki multiplayer. Gra wymagać będzie stałego połączenia z internetem i najprawdopodobniej nie będzie oferować trybu dla pojedynczego gracza. W zamian mamy otrzymać pełnoprawny tytuł, w którym będziemy tworzyć swojego własnego bohatera i mierzyć się na stadionach całego Magicznego Świata.

Co ciekawe, WB Games oraz Unbroken Studios już teraz zapraszają do zgłaszania się do testów gry, w ramach których wybrani gracze będą mieli możliwość sprawdzenia Quidditch Champions, podzielenia się swoją opinią związaną z rozgrywką i zgłaszaniem ewentualnych zastrzeżeń i uwag, które będą brane pod uwagę przed premierą gry. A kiedy ona nastąpi? Niestety twórcy tego nie zdradzają - nie zdradzają taże, na których platformach będzie ona dostępna. Wiadomo, że Harry Potter: Quidditch Champions pojawi się na komputerach PC i konsolach - których? Tego też studio nie zdradza. Można jednak podejrzewać, że gra trafi na obecne i poprzednie generacje sprzętów Xbox i PlayStation oraz Nintendo Switch.