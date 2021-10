Idealny telewizor dla gracza powinien oferować odpowiednie funkcje, które w duecie z konsolą dostarczą niesamowitych wrażeń. Takie mają być właśnie rozwiązania oferowane w telewizorach Sony BRAVIA XR. Sony w tym roku stara się przyciągnąć graczy - nie tylko konsolami PlayStation 5, ale także telewizorami stanowiącymi nieodłączny element domowej rozrywki. Projektowane z myślą o potrzebach miłośników elektronicznej rozrywki sprawią, że wyświetlany obraz i wydobywający się z głośników lub soundbarów dźwięk będzie potęgował wrażenia i uzupełniał opowiedzianą na ekranie historię.

Czym do zakupu telewizora BRAVIA XR zachęca Sony? Jeśli jesteście graczami, to oferta modeli BRAVIA Z9J, A90J, A80J, X95J i X90J może okazać się strzałem w dziesiątkę. A to dlatego, że proponują ekskluzywne funkcje telewizorów BRAVIA XR dedykowane do konsoli PlayStation 5. Mowa tu przede wszystkim o Auto HDR Tone Mapping i Auto Genre Picture Mode.

Auto HDR Tone Mapping to funkcja ułatwiająca automatyczną optymalizację HDR na podstawie konkretnego modelu telewizorów BRAVIA XR, w tym X90J. W trakcie początkowej konfiguracji konsola sama identyfikuje i dobiera najlepsze ustawienia HDR, by wyświetlany na ekranie obraz odpowiadał najwyższej jakości. Obrazuje to poniższy zrzut ekranu z nadchodzącej gry Gran Turismo 7, gdzie już na pierwszy rzut oka widać różnicę w jasności obrazu przy wyjeździe z tunelu z włączoną i wyłączoną funkcją Auto HDR Tone Mapping.

Auto Genre Picture Mode to coś, co również wpłynie na wygodę gry i korzystanie z telewizora do oglądania filmów i seriali. Funkcja samodzielnie wykryje czy została na nim włączona gra, czy też odtwarzane są na nim treści wideo. Automatycznie uruchomi tryb Gry zmniejszający opóźnienie sygnału wejściowego i dostosowującego ekran do wymagań konsoli. Gdy jednak na telewizorze odtwarzane będą filmy lub seriale z wykorzystaniem konsoli PlayStation 5, ten samodzielnie przełączy się na tryb Standardowy, co pozwoli cieszyć się treściami wideo z odpowiednio dopasowanymi ustawieniami. W trybie tym przetwarzanie sygnału ma na celu przede wszystkim zwiększenie ekspresji obrazu.

Obraz, dźwięk i design w telewizorach Sony Bravia XR

Telewizory Sony Bravia XR wyróżnia obraz XR Picture i XR Sound. Pięknemu obrazowi z żywymi kolorami i nadzwyczajnym kontrastem towarzyszy realistyczny i intensywny dźwięk wydobywający się z głośników wbudowanych w ekranie. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wyświetlania obrazu w rozdzielczości 4K z szybkością do 120 klatek na sekundę. Dzięki wykorzystaniu standardu HDMI 2.1 kompatybilne gry oferują jeszcze ciekawsze doświadczenia. Nie można też zapominać o istotnym dla graczy czynniku: docenią go przede wszystkim ci, którzy lubią brać udział w rozgrywkach wieloosobowych. Mowa tu oczywiście o opóźnieniu sygnału wejściowego, który jest kluczowy w grach multiplayer. Przykładowo, w modelach telewizorów BRAVIA Z9J wynosi zaledwie 6 ms, co przekładać się będzie na większą płynność i szybkość reakcji podczas zabawy nie tylko w grach akcji, ale także przy sportowych zmaganiach. W modelach X90J opóźnienie sygnału wejściowego w trybie 4K / 120 kl./s wynosi 8,5 ms.

Funkcje Auto HDR Tone Mapping i Auto Genre Picture Mode zostaną udostępnione w ramach aktualizacji oprogramowania konsoli PS5 i telewizorów BRAVIA, zaplanowanych na koniec 2021 r.

Jednak obraz to nie wszystko, by czerpać najwięcej zabawy z gier, filmów i seriali. Liczy się także dźwięk. Telewizory BRAVIA XR współpracują z szeregiem produktów audio oferowanym przez Sony. Na szczególną uwagę zasługują zestaw kina domowego HT-A9 oraz soundbary HT-A7000 i HT-A5000. Funkcje Auto HDR Tone Mapping i Auto Genre Picture Mode działać będą po podłączeniu tych urządzeń bezpośrednio do konsoli PlayStation 5. Stosowna aktualizacja udostępniona zostanie wiosną przyszłego roku.

Telewizory Sony Bravia XR to także minimalistyczny design, który nie odwraca uwagi od wydarzeń zaprezentowanych na ekranie. Cienkie ramki oraz stylowa uniwersalna podstawa oferująca dwa ustawienia: standardowe szerokie oraz wąskie pozwalające umieścić telewizor na mniejszej półce.

BRAVIA XR X90J. Następca hitu sprzedaży XH90 stworzony z myślą o graczach

Sony oferuje graczom szereg telewizorów BRAVIA XR w tym nowe z serii X90J To następca zeszłorocznego XH90 charakteryzującego się wysoką jakością w stosunku do przystępnej ceny. Dostępny w czterech rozmiarach: 50, 55, 65 i 75 cali cechuje się przede wszystkim ekranem VA o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 pikseli) z bezpośrednim podświetleniem Full Array LED i wsparciem HDR10, HLG i Dolby Vision. Sercem i mózgiem telewizora jest procesor obrazu Cognitive Processor XR działający w oparciu o tak zwaną „inteligencję poznawczą” stale analizującą kolor, kontrast i detale dzieląc ekran na wiele stref i jeszcze dokładniej rozpoznając w nich poszczególne obiekty.

Dzięki HDMI 2.1 gracze otrzymują wsparcie dla formatu 4K wyświetlanego w 120 klatkach na sekundę, a w przyszłości VRR. To technologia zmiennej częstotliwości odświeżania, która pojawi się w przyszłej aktualizacji oprogramowania telewizora. Do tego dwa głośniki wysokotonowe umieszczone z tyłu i dwa pełnozakresowe głośniki X-Balanced Speaker z pełnym wsparciem Dolby Audio, Dolby Atmos i DTS. Google TV daje dostęp do bogatej biblioteki aplikacji multimedialnych i dostosowuje się do preferencji użytkowników wyświetlając m.in. sugestie na podstawie odtwarzanych w aplikacjach VOD treści.

BRAVIA XR X90J oferuje również dostęp do BRAVIA CORE - autorskiej platformy VOD pozwalającej na oglądanie filmów i seriali z repertuaru Sony Pictures Entertainment w doskonałej jakości z wykorzystaniem technologii IMAX Enhanced i Pure Stream (obraz 4K UHD w bezstratnej jakości), Kupując BRAVIA XR X90J otrzymacie 5 filmów do wyboru i 12 miesięcy streamingu bez ograniczeń. Telewizor posiada też pełne wsparcie dla Google Chromecast i współpracuje ze sprzętem Apple działając poprzez AirPlay i HomeKit.

BRAVIA z kodem na zakupy w PlayStation Store

Wraz z nowym telewizorem BRAVIA X90J Sony przygotowało specjalną promocję dla fanów elektronicznej rozgrywki. Kupując jeden z wybranych telewizorów otrzymacie 400 zł do wykorzystania w PlayStation Store w postaci kodów do zrealizowania na stronach sklepu. Akcja obejmuje zakupy zrobione między 7 października a 30 listopada tego roku. Zgłoszenia należy wysłać za pomocą formularza dostępnego na stronach organizatora.

Do jego wypełnienia potrzebna będzie kopia dokumentu sprzedaży z wyraźnym oznaczeniem nazwy autoryzowanego sprzedawcy, daty zakupu i nazwy produktu objętego promocją oraz zdjęcie numeru seryjnego i identyfikatora urządzenia wyświetlonych na ekranie telewizora w jego ustawieniach. Zgłoszenia można wysyłać do 31 grudnia 2021 r. i gdy zostaną one poprawnie zweryfikowane, w przeciągu 20 dni przesłane zostaną drogą mailową dwa kody do PlayStation Store o łącznej wartości 400 zł.

Telewizory BRAVIA objęte promocją:

BRAVIA XR 4K FULL ARRAY LED XR-75X90J

XR-75X92J

XR-75X93J

XR-75X94J

XR-75X95J

XR-85X95J BRAVIA XR 4K OLED XR-55A80J

XR-55A83J

XR-55A84J

XR-55A90J

XR-65A80J

XR-65A83J

XR-65A84J

XR-65A90J

XR-77A80J

XR-77A84J

XR-83A90J BRAVIA XR 8K FULL ARRAY LED XR-75Z9J

XR-85Z9J

Regulamin promocji BRAVIA z kodem do PlayStation Store dostępny jest na stronach Sony.

Wpis powstał we współpracy z Sony