Zestaw audio Creative do pracy zdalnej, ale nie tylko!

Wybierając urządzenia z kategorii audio, jak słuchawki, karta dźwiękowa czy głośniki, należy zwrócić uwagę na kilka aspektów. Prowadzenie rozmów online, także ze streamem wideo, oglądanie materiałów w Sieci czy praca z plikami dźwiękowymi to zajęcia, które angażują coraz więcej osób. Warto więc dysponować sprzętem, który nam to ułatwi, zapewni najwyższą jakość oraz przyspieszy wykonywanie obowiązków. Wiele domyślnych zestawów audio, w tym karty dźwiękowe czy mikrofony, nie są dobrym wyborem w wymagających okolicznościach, ponieważ nie oferują wystarczających możliwości - szerokiego wachlarza ustawień i opcji personalizacji, dzięki którym dostosujemy sprzęt do swoich potrzeb.

To znacząco wpływa później na efektywność pracy, ponieważ kilkoma kliknięciami możemy zmienić cały szereg ustawień i od razu zacząć korzystać z urządzenia. W przypadku słuchawek istotna jest też ich uniwersalność - łączność bezprzewodowa i przewodowa, komfort oraz jakość dźwięku. Kupując słuchawki nie chcemy się ograniczać w kwestii obsługiwanych platform czy urządzeń, lecz wygodnie podłączać je do każdego gadżetu, komputera czy nawet konsoli w najszybszy możliwy sposób. A polegając na głośnikach warto wziąć pod uwagę zestaw o jak najbardziej obszernym zastosowaniu, by na przykład obsługiwały nie tylko laptopa, ale także smartfony oraz pozwalały odtworzyć muzykę czy posłuchać radia bez zewnętrznych urządzeń. Gdyby można było nimi sterować zdalnie, np. za pomocą pilota, byłoby świetnie, prawda? Tak się składa, że mam dla Was propozycje w każdej z tych kategorii.

Słuchawki, które są na pewno Twoje

Zacznijmy od najbardziej osobistego akcesorium, czyli słuchawek. Creative BlasterX H6 mogą nie zdradzać swoich możliwości od razu, gdy na nie spojrzymy, ale po szybkim zapoznaniu się ze sprzętem zorientujecie się, że sprawdzą się w każdych warunkach. Słuchawki charakteryzują się eleganckim wyglądem, w którym pojawiło się kilka fajnych smaczków jak podświetlane kolorowe elementy RGB współgrające z przeważającą czernią, ale nie są zbyt krzykliwe. W zestawie otrzymujecie odłączany mikrofon oraz przewody audio oraz USB. Dzięki nim będziecie mogli podłączyć słuchawki Creative Sound BlasterX H6 do dowolnego sprzętu, od smartfona i tabletu rozpoczynając, przez laptopa i komputer stacjonarny, a na konsolach Xbox, PlayStation oraz Nintendo Switch kończąc. Słuchawki oferują wielokanałowy dźwięk 7.1 więc w filmach czy grach wrażenia będą jeszcze lepsze, a dzięki dedykowanej aplikacji dostosujecie każdy element, poziom i brzmienie wedle własnych preferencji.

Zanim sięgniecie po bardziej zaawansowane ustawienia możecie spróbować kilku gotowych setów, np. Surround, Crystalizer i Bass, które umożliwiają szybko zmienić profil dźwięku na lepiej pasujący do tego, co aktualnie robimy. Dołączony mikrofon redukuje szumy, a zestaw słuchawkowy oferuje funkcję weryfikowania brzmienia, dzięki czemu można błyskawicznie sprawdzić, jak słyszą nas inni. Dioda LED o kolorze czerwonym poinformuje nas, kiedy mikrofon jest wyciszony, np. by móc swobodnie rozmawiać z osobami w najbliższym otoczeniu. Wtedy do akcji wkracza też funkcja monitorowania otoczenia - dźwięk jest wyciszony, podobnie jak mikrofon, gdy przytrzymamy jeden przycisk. Znajdziemy go na lewej słuchawce wraz z pozostałymi, ale bez obawy - każdy ma inny kształt i wykończenie, więc nie pomylimy ich. Dodatkowo, kontrolki pozwalają sterować głośnością i wyciszać mikrofon, a to wszystko za pomocą jednej. Projektując słuchawki postawiono też na komfort - nauszniki wykonano z oddychającej tkaniny siatkowej, więc wewnątrz nie gromadzi się ciepło, a my możemy w pełni komfortowo korzystać ze słuchawek nawet w dłuższych okresach.

Korzystaj z wielu źródeł dźwięku, maksymalnie dostosuj brzmienie do własnych potrzeb

Ale nie zawsze będziecie korzystać ze słuchawek, więc przyjrzyjmy się dwóm pozostałym akcesoriom: karcie dźwiękowej i głośnikom. Obydwa urządzenia opisywaliśmy obszernie wcześniej, więc po więcej informacji możecie wrócić do tamtych materiałów. Tym razem skoncentrujemy się na aspektach pracy wirtualnej, gdzie znajdą kilka przydatnych zastosowań. Jednym z nich jest obsługa kilka wejść i wyjść przez kartę Creative Sound Blaster X3, dzięki czemu z jednego zestawu audio może wydobywać się dźwięk z kilku źródeł. W moim przypadku jest są to dwa komputery, z których jeden podłączony jest do karty za pomocą przewodu USB, a drugi przy użyciu przewodu audio ze złączem mini jack, ponieważ Sound Blaster X3 oferuje wejście AUX. Co najważniejsze, pomiędzy źródłami nie musimy się przełączać, jeśli nie chcemy, więc najważniejsze dźwięki powiadomień czy multimediów mogą jednocześnie pochodzić z dwóch komputerów (lub innych urządzeń, np. tabletu). Karta dźwiękowa Creative Sound Blaster X3 oferuje również oczywiście dodatkowe wejścia na mikrofon i słuchawki, a dostępne na wierzchu przyciski zapewniają szybkie sterowanie balansem poziomu dźwięku, przełączanie profili i źródeł. Jeśli w przerwach od pracy chcielibyście zagrać na konsoli, to śmiało podłączajcie ją do monitora, a dźwięk możecie uzyskać dzięki złączu optycznemu.

Odpowiedni dźwięk niezależnie od tego, co robisz

Ale karta dźwiękowa nie zadziała samodzielnie, dlatego spieszę z propozycją wszechstronnych głośników Creative SBS E2900. Bez problemu podłączycie je do komputera, przy którym pracujecie, ale złącze Bluetooth zapewnia pewną swobodę we współpracy z bardziej mobilnymi gadżetami jak smartfon czy tablet każdego rodzaju. Zestaw zaprojektowano tak, by dźwiękiem mógł wypełnić całe pomieszczenie, dlatego oferuje on o moc 60 W RMS i maksymalną moc 120 W. Subwoofer zapewnia odpowiedni poziom niskich tonów, dzięki czemu muzyka czy inne dźwięki nie brzmią płasko. Urządzeniem można sterować za pomocą panelu kontrolnego na froncie, ale w zestawie znalazł się też pilot, dzięki któremu z daleka zmienimy poziom głośność, źródło dźwięku, profile czy nawet frontalne podświetlenie. Warto wspomnieć, że zestaw Creative SBS E2900 oferuje też obsługę kart SD, radio FM i odtwarzanie plików MP3 z nośników USB, więc może samodzielnie służyć za centrum rozrywki audio, gdy będziecie mieć już za sobą pracę np. nad projektem audio czy wideo, w którym należało właściwie przygotować efekty dźwiękowe.

Opisywany zestaw nie jest więc listą urządzeń, które sprawdzą się tylko w jednych okolicznościach. Gdy będziecie tego potrzebować, słuchawki Creative BlasterX H6, karta dźwiękowa Creative Sound Blaster X3 oraz głośniki Creative SBS E2900 staną na wysokości zadania i pomogą Wam w Waszej pracy, ale później nie musicie z nich rezygnować, bo niezależnie od tego, jak będziecie chcieli odpocząć - grając, oglądając film, słuchając muzyki czy podcastów - wciąż będziecie mogli na nich polegać.

--

Materiał powstał we współpracy z marką Creative