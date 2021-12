Somfy pokazuje jak inteligentny dom pozwala zaoszczędzić na ogrzewaniu

Gdy za oknem pojawia się siarczysty mróz, wszyscy chcemy wracać jak najszybciej do ciepłego domu lub mieszkania. Niestety ogrzewanie kosztuje, z każdym rokiem coraz więcej, dlatego warto wykorzystać sposoby na jego optymalizację. Okazuje się, że wcale nie trzeba przykręcać grzejników i marznąć. Wystarczy tylko zrobić to z głową i z pomocą nowoczesnej technologii.

Inteligentny termostat to podstawa, ale możliwości są znacznie większe

W dziedzinie ogrzewania Somfy dysponuje ofertą termostatów, głowic termostatycznych i czujników, które pozwalają w inteligentny sposób zarządzać temperaturą w domu. Podstawą systemu, podobnie jak przy oświetleniu jest centrala sterująca - TaHoma. To ona spina wszystkie elementy w jedną całość i pozwala nimi wygodnie sterować np. przy pomocy dedykowanej aplikacji. Pozostałe urządzenia jakie chcemy wykorzystać w systemie zależą już od tego jaki typ ogrzewania posiadamy, a dopasować je możecie przy pomocy bardzo łatwego w obsłudze konfiguratora.

Jednym z niezbędnych urządzeń okaże się z pewnością inteligentny termostat. To przy jego pomocy możemy sterować temperaturą i zrobimy to na kilka sposobów. Temperaturę można ustawić na samym termostacie wybierając wartości w zakresie od 15 do 26 stopni Celsjusza, albo przy pomocy smartfona. Termostat posiada też czujnik temperatury oraz wilgotności i raportuje te wartości do aplikacji, aby na ich podstawie dobrać tryb pracy naszego ogrzewania. Urządzenie jest przeznaczone do sterowania ogrzewaniem w domach, które mają piece grzewcze lub do sterowania ogrzewaniem podłogowym.

Do mieszkań, czyli klasycznych grzejników, Somfy ma w ofercie głowice termostatyczne. To one w połączeniu z centralą TaHoma switch pozwalają automatycznie i zdalnie sterować przepływem ciepłej wody w grzejnikach, regulując w ten sposób temperaturę. Głowice nie pozwalają na zbędne używanie ogrzewania, gdy na przykład otworzymy okno (zamykają zawór, gdy temperatura spadnie o 2 stopnie w czasie krótszym niż 10 minut), a gdy je zamkniemy, temperatura automatycznie wróci do wcześniej zdefiniowanego poziomu (gdy temperatura podniesie się o 0,5 stopnia w 10 minut, ogrzewanie się uruchomi). Oczywiście temperaturę możemy regulować standardowo, czyli przyciskami na głowicy. Ważna informacja dla rodziców: możemy uruchomić w aplikacji blokadę przed dziećmi, a to znaczy, że nasi mali “klikający” nie będą mogli ręcznie zmienić temperatury.

Te trzy elementy to podstawa sprawnie działającego systemu zarządzania ogrzewaniem, ale Somfy proponuje jeszcze bardziej zaawansowane rozwiązania dla tych, którzy korzystają z rolet wyposażonych w napędy elektryczne w technologii io-homecontrol. Z centralą TaHoma i zautomatyzowaną roletą możemy połączyć np. czujnik nasłonecznienia. Tworząc odpowiedni scenariusz w aplikacji, po przekroczeniu wartości progowej taki czujnik może wyzwolić np. podniesienie zewnętrznych rolet. Pozwala to wykorzystać energię słoneczną do ogrzania pomieszczenia. Jeśli słońca nie ma, to roleta pozostaje zamknięta tworząc lepszą izolację od chłodu na zewnątrz budynku, co również pozwala na konkretne oszczędności. Między roletą, a oknem tworzy się poduszka powietrzna będąca świetną warstwą izolacji. Badania dowodzą, że utrata ciepła jest wtedy zauważalnie mniejsza, a wraz z nią niższe mogą być też nasze rachunki za ogrzewanie.

Predefiniowane ustawienia i gotowe scenariusze ułatwiają życie

Skoro wiemy już jakie urządzenia są nam potrzebne, aby stworzyć inteligentny system ogrzewania, to pora sprawdzić co dzięki temu możemy osiągnąć. Podstawowa sprawa to tygodniowy harmonogram pracy ogrzewania. Załóżmy, że od poniedziałku do piątku pracujemy w godzinach od 8:00 do 16:00. W tym czasie wszyscy domownicy są poza domem, więc nie ma sensu utrzymywać komfortowej temperatury, a można ją ograniczyć do powiedzmy 17-18 stopni Celsjusza. Tak samo można obniżyć temperaturę w nocy gdy już śpimy. Wpływa to korzystnie na jakość snu i daje kolejne oszczędności. Nikt nie chce jednak budzić się w zimnym domu, dlatego w godzinach porannych system może automatycznie podnieść temperaturę do komfortowej.

Mało kiedy zdarza się pewnie też, że wracamy do domu dokładnie o tej samej porze. Somfy ma jednak i na to rozwiązanie. Termostat sterowany z aplikacji może automatycznie zacząć podnosić temperaturę, gdy zbliżamy się do domu. Tak, na podstawie geolokalizacji smartfona i położenia naszego domu/mieszkania, aplikacja wie czy jesteśmy 10, 20 czy 50 km od domu. Gdy zbliżymy się do domu na odpowiednią odległość to system automatycznie podniesie temperaturę i wrócimy do ciepłego domu. Prawda, że pomysłowe? System zresztą cały czas uczy się naszych zachowań i z czasem może sam np. podnieść temperaturę o konkretnej godzinie, jeśli tak robiliśmy w poprzednich dniach.

Inteligentne rozwiązania pozwalają nam zdalnie sterować temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Jeśli popołudniami domownicy przebywają w salonie, a nie w sypialni, to tam temperatura może być obniżona, co zapewni kolejne oszczędności. Podobne scenariusze można zaplanować np. dla łazienki, w której warto podnieść temperaturę w czasie bezpośrednio przed kąpielą. Możliwości jest naprawdę sporo, a sama aplikacja będzie nam podpowiadała, w jaki sposób najlepiej wykorzystać nasz system. Co więcej, na bieżąco będziemy dostawać powiadomienia, w jakim stopniu udaje nam się zoptymalizować działanie ogrzewania.

Możliwości są nieograniczone, a całością możemy zarządzać nie tylko przy pomocy smartfona, ale również głosowo za pośrednictwem asystenta Google. Jeśli stwierdzicie, że jest wam zimno, to wystarczy wydać prostą ustaloną wcześniej komendę i system automatycznie uruchomi ogrzewanie. Somfy zapewnia tym samym nie tylko spore oszczędności, ale również niepodważalną wygodę i komfort, którego próżno szukać w przypadku tradycyjnych systemów ogrzewania.

Artykuł powstał przy współpracy z marką Somfy.