Solo Leveling nie jest jedyne. Oto lista podobnych produkcji

Niedawno zakończyła się emisja ostatniego odcinka drugiego sezonu Solo Leveling. Na razie nie mamy jeszcze potwierdzonych prac nad kolejnym sezonem, więc dla wszystkich czekających przygotowałem listę produkcji, które w jakiś sposób są podobne do popularnego anime.

Pod koniec marca został wyemitowany ostatni odcinek drugiego sezonu popularnego anime Solo Leveling. Wielu fanów pozostało z pustką w sercu i głodem na więcej. Mogą oni cierpliwie czekać na kolejne sezony, które nie zostały jeszcze w ogóle potwierdzone, przerzucić się na czytanie Manhwy, by dokończyć przygodę lub znaleźć inny serial, który pozwoli, choć w mały stopniu zaspokoić ten głód. Oto lista produkcji, które mogą przypaść do gustu fanom Solo Leveling.

Reklama

Sword Art Online

Solo Leveling łączy ze sobą świat rzeczywisty z elementami fantasy oraz wprowadza elementy rozwoju z gier wideo. Podobnych zabiegów możemy dopatrzyć się w produkcji Sword Art Online. Jest to opowieść osadzona w niedalekiej przyszłości, gdzie granica między rzeczywistością a światem wirtualnym zaczyna się zacierać. Głównym bohaterem jest Kazuto "Kirito" Kirigaya – nastoletni pasjonat gier komputerowych, który jako jeden z nielicznych zostaje wybrany do testowania rewolucyjnej gry VRMMORPG o nazwie Sword Art Online. Gracze zanurzają się w niej całkowicie dzięki technologii pełnego zanurzenia – ale szybko okazuje się, że nie mogą się z niej wylogować.

Uwięzieni w cyfrowym świecie, uczestnicy gry muszą stawić czoła śmiertelnemu wyzwaniu – przejść 100 pięter niebezpiecznej wieży Aincrad, pokonując potężnych bossów i rozwijając swoje postacie. Jeśli zginą w grze, umierają także w prawdziwym życiu. Kirito, początkowo samotnik, stopniowo zyskuje sojuszników, przyjaciół, a nawet miłość, walcząc nie tylko o przetrwanie, ale też o ocalenie innych graczy.

Anime łączy dynamiczną akcję z elementami psychologicznymi, pokazując jak ekstremalne warunki wpływają na ludzką psychikę i relacje międzyludzkie. Sword Art Online to nie tylko widowiskowe walki i świat rodem z gry RPG – to także opowieść o dojrzewaniu, odpowiedzialności i sile ludzkiego ducha w obliczu zagrożenia.

That Time i Got Reincarnated as a Slime

Czasem nowe życie zaczyna się… od śmierci. Tak właśnie dzieje się z Satoru Mikamim – przeciętnym, samotnym 37-letnim pracownikiem korporacji z Tokio, który w heroicznym geście zostaje śmiertelnie raniony, ratując kolegę. Zamiast jednak odejść na zawsze, budzi się w zupełnie obcym świecie fantasy – jako... niepozorna, galaretowata istota: slime.

Ale ten slime to nie byle potworek z początku gry RPG. Dzięki unikalnej zdolności „Predator”, nowy bohater – przyjmujący imię Rimuru Tempest – może pochłaniać inne stworzenia, kopiować ich umiejętności i przybierać dowolne kształty. Wkrótce zaprzyjaźnia się z potężnym smokiem Veldorą, uwolnionym z magicznego więzienia, a ich sojusz staje się początkiem zupełnie nowego porządku w magicznym świecie.

Rimuru, choć zaczyna jako istota niskiego poziomu, szybko zdobywa moc, wiedzę i lojalność innych ras – od goblinów i orków, po ludzi i demonów. W sercu Wielkiego Lasu Jury zakłada własne państwo – Tempest – oparte na pokoju, współpracy i szacunku między gatunkami. Ale nie każdy popiera tę wizję. Królowie, bohaterowie i demoniczni władcy zaczynają patrzeć na Rimuru z niepokojem... i rosnącą fascynacją.

Overlord

Co się stanie, gdy ostatni gracz w ulubionej grze MMORPG odmówi wylogowania… a świat gry stanie się rzeczywistością?

Reklama

W Overlord przenosimy się do dalekiej przyszłości, gdzie legendarna gra YGGDRASIL ma właśnie zostać wyłączona. Momonga – samotny, lojalny lider niegdyś potężnej gildii Ainz Ooal Gown – zostaje online do ostatnich minut. Ale gdy serwery mają się wyłączyć… nic takiego się nie dzieje. Zamiast powrotu do rzeczywistości, Momonga budzi się w ciele swojego awatara – potężnego nieumarłego czarnoksiężnika – uwięziony w świecie, który wygląda jak gra, ale funkcjonuje jak prawdziwa rzeczywistość.

Wraz z nim do nowego świata przenosi się cały Wielki Grobowiec Nazarick, a postacie NPC zyskują świadomość – i oddanie, które graniczy z kultem. Momonga przyjmuje imię Ainz Ooal Gown, by wysłać sygnał innym potencjalnie uwięzionym graczom, jednocześnie rozpoczynając ekspansję, która powoli przeradza się w kampanię dominacji. Choć początkowo działa z chłodną logiką, z czasem coraz bardziej zatraca się w roli wszechpotężnego władcy – nie cofa się przed niczym, nawet przed bezwzględnym zabijaniem czy manipulacją.

Reklama

Overlord to mroczniejsza strona isekai – bez klasycznego bohatera, który ratuje świat, ale z bezwzględnym strategiem, który go podbija. Znakomita mieszanka epickiego fantasy, geopolityki, wewnętrznej przemiany i moralnych szarości. Dla fanów gier RPG, antybohaterów i historii, w których siła to nie tylko miecz – ale też strach, charyzma i chłodna kalkulacja.

Grimgar: Ashes and Illusions

Sung Jinwoo nie zaczynał od razu jako potężny monarcha cieni. Zamiast tego był zwykłym łowcą rangi E, który wielokrotnie otarł się o śmierć, a nawet najsłabsi przeciwnicy byli dla niego śmiertelnym zagrożeniem. Podobnie jest w Grimgar: Ashes and Illusions, gdzie obserwujemy grupę zwykłych ludzi, którzy budzą się w obcym, brutalnym świecie – bez wspomnień z przeszłości, bez wskazówek, bez nadziei. Nowa rzeczywistość przypomina grę RPG, ale tu nie ma drugich szans – śmierć jest prawdziwa, a przetrwanie wymaga walki, poświęceń i odwagi. Bohaterowie zostają zwerbowani jako członkowie Rezerwowej Armii i zmuszeni do podejmowania misji, które mają zapewnić im nie tylko pieniądze, ale i przeżycie.

Na tle innych isekai, Grimgar wyróżnia się powolnym, realistycznym tempem – tu nie ma OP postaci ani cudownych zdolności. Walka z jednym goblinem to dramatyczna próba sił, a każdy błąd może kosztować życie. Gdy ich pierwszy lider, Manato, ginie, grupa zostaje rozbita emocjonalnie i zmuszona do stawienia czoła stracie, odpowiedzialności i własnym słabościom. Haruhiro – niepewny siebie złodziej – przejmuje rolę lidera, a do zespołu dołącza tajemnicza kapłanka Merry, również naznaczona traumą.

To opowieść o dorastaniu w świecie, który nie wybacza. O ludziach zagubionych, ale próbujących znaleźć w sobie siłę, by iść dalej. O żałobie, przyjaźni i tym, że nie zawsze można być bohaterem – czasem trzeba po prostu przetrwać.

Grafika: A1-Pictures