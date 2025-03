Disney Plus kwietniowe nowości 2025. Moc będzie z nami

Tradycyjnie, wraz z końcem miesiąca Disney przedstawia rozpiskę filmów i seriali, które na platformie Disney+ zadebiutują wraz z nowym miesiącem. Co ciekawego się pojawi w kwietniu?

Kwiecień to obietnica nadchodzącej wiosny, a dodatkowo nowości we wszystkich serwisach streamingowych. Disney właśnie odsłonił karty i pokazał pełną rozpiskę nowości, które zawitają w Disney+ właśnie w kwietniu. Miłośnicy poruszających opowieści mogą sięgnąć po serial FX „Kwestia seksu i śmierci”, inspirowany prawdziwą historią, łączącą humor i szeroką gamę emocji w opowieści o odwadze wobec choroby. Kryminalna intryga czeka w „Skradzionym dziecku”, zaś Cassian Andor powraca do walki w finałowym sezonie „Andora”. Te i inne nowości już niebawem w Disney+!

Disney+, co nowego na platformie w kwietniu 2025?

Andor – sezon 2 (serial oryginalny)

Start 23 kwietnia, czekają 3 odcinki co tydzień

Disney

Z nowym sezonem powraca prawdopodobnie najciekawszy serial w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Drugi sezon rozpoczyna się w momencie, gdy widmo wojny staje się coraz bardziej realne, a Cassian odgrywa kluczową rolę w Sojuszu Rebeliantów. W obliczu rosnącej stawki każdy zostaje wystawiony na próbę, a zdrady, poświęcenia i sprzeczne interesy tylko się nasilają. Pełen politycznych intryg serial stanowi prequel „Łotra 1. Gwiezdne wojny – historie”, opowiadającego o rebelianckiej misji kradzieży planów Gwiazdy Śmierci – superbroni Imperium. „Andor” cofa wydarzenia o pięć lat względem „Łotra 1”, ukazując drogę Cassiana od cynicznego przemytnika do bohatera rebelii.

Doctor Who — Sezon 2

Start 12 kwietnia, nowe odcinki będą się pojawiać co tydzień

Disney

W kolejnym sezonie kultowego serialu Doktor zrobi wszystko, aby pomóc poznanej Belindzie Chandrze powrócić na Ziemię. Na przeszkodzie jednak stoi jakaś siła, której nie znają. Czy dadzą radę wobec licznym niebezpieczeństwom i najgroźniejszym przeciwnikom, jakich nigdy nie spotkali?

Kwestia seksu i śmierci

Premiera 4 kwietnia, wszystkie odcinki będą dostępne natychmiast

FX

Ten inspirowany prawdziwymi wydarzeniami serial, zabierze widza w drogę z Molly Kochan. Bohaterka zmienia całe swoje życie po otrzymaniu diagnozy raka piersi z przerzutami w zaawansowanym stopniu. Diagnozy, która staje się jej wyrokiem. Daje jej to siłę do opuszczenia męża i rozpoczęcia odkrywania samej siebie i swoich pragnień. W całej drodze, aż do końca, będzie ją wspierać jej przyjaciółka Nikki. Historia została opowiedziana w podcaście Wondery, który został stworzony właśnie przez Molly Kochan i Nikki Boyer.

Sekretne życie pingwinów

Premiera 21 kwietnia, wszystkie odcinki będą dostępne natychmiast

National Geographic

Przez ponad dwa lata badacz National Geographic, Bertie Gregory, zgłębiał niezwykłe zwyczaje, imponującą inteligencję i silne więzi społeczne pingwinów. Dzięki najnowocześniejszej technologii i badaniom naukowym serial odsłania tajemnice tych fascynujących ptaków, które zamieszkują unikalne, a często też ekstremalne środowiska na całym świecie. Program pokazuje, że pingwiny mają z nami więcej wspólnego, niż moglibyśmy przypuszczać. Producentem wykonawczym tej trzyczęściowej serii jest zdobywca Oscara, James Cameron.

Skradzione dziecko

Premiera 16 kwietnia, wszystkie odcinki będą dostępne natychmiast

Disney

Z pozoru błaha decyzja całkowicie odmienia życie Elisy, matki dwójki dzieci. Gdy jej 9-letnia córka Lucia prosi o pozwolenie na nocowanie u swojej najlepszej przyjaciółki Josie, ta bez wahania się zgadza. Spotkanie z Rebeccą – matką Josie – sprawia, że czuje się spokojniejsza, a nawet oczarowana jej elegancją i imponującym domem. Jednak gdy życzy córce dobrej nocy, nie zdaje sobie sprawy, że za chwilę znajdzie się w samym środku największego koszmaru każdego rodzica.

Na co jeszcze warto czekać w kwietniu?

• Lwy morskie z Wysp Galapagos (Disneynature’s Sea Lions of the Galapagos) – od 22 kwietnia

• Strażnicy Wysp Galapagos (Disneynature’s Guardians of the Galapagos) – od 22 kwietnia

• Najniebezpieczniejsze drogi Europy – sezon 8 (National Geographic’s Ice Road Rescue S8) – od 9 kwietnia

• Light & Magic – sezon 2 – od 18 kwietnia

• Jessica Kirson: Być mężczyzną (Jessica Kirson: I’m the Man) – od 25 kwietnia

• Rekrut – sezony 1-5 (Rookie) – od 1 kwietnia

• Family Guy: Głowa rodziny – sezon 23 (odcinki 6-10) (Family Guy S23 (Ep. 6-10)) – od 30 kwietnia

• Daleka Północ – sezon 5 (The Great North S5) – od 16 kwietnia

• Willa Vanderpump – sezon 2 (Vanderpump Villa S2) – od 24 kwietnia

• Rodzina z wyboru – sezon 1 (Mid-Century Modern S1) – od 18 kwietnia