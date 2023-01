Social media zmieniają mózgi. Naukowcy już wiedzą

No, niestety. Ogromne wynalazki mogą powodować nieprzewidziane implikacje: od lat próbuje się ustalić, jaki konkretnie jest wpływ mediów społecznościowych na ludzi. Doskonale wiadomo, że mogą one być destruktywne dla kruchej nierzadko psychiki młodych osób. A co z mózgami "samymi w sobie"? Tutaj naukowcy również nie mają dobrych wiadomości.

Badania przeprowadzone przez neuronaukowców z University of North Carolina próbują nieco innego podejścia niż inne testy: okresowo bada się mózgi młodych ludzi w wieku od 12 do 15 lat. Rezonans magnetyczny daje odpowiedzi na pytania, co zmienia się wraz z szybkim rozwojem układu nerwowego - porównuje się to następnie z deklarowaną częstotliwością używania mediów społecznościowych. Czynnościowe badanie mózgu wskazuje, jak (i jak mocno) umysł odpowiada na bodźce związane z "nagrodami społecznymi", które są bardzo mocno związane z odczuwaniem przyjemności z używania social mediów. Indukuje to również "podskórny przymus" ich konsumowania.



Nastolatki, które deklarują, że często używały mediów społecznościowych już w wieku 12 lat, wykazują dość dramatyczne zmiany w funkcjonowaniu mózgu. Nie wiadomo jak tego typu różnice mogą wpływać na dorosłość - i nie dowiemy się tego, aż młodzi biorący udział w badaniach nieco nie dorosną i nie uda nam się uzyskać pełniejszych danych. Naukowcy wyłonili zróżnicowaną etnicznie grupę 169 uczniów, którzy znajdują się w szóstej i siódmej klasie amerykańskiego systemu nauczania. W trakcie wykonywania czynnościowych rezonansów magnetycznych, proszono uczestników badania o granie w grę, która za dobre lub złe wyniki wyświetlała uśmiechnięte oraz szydercze miny rówieśników.

Naukowcy twierdzą, że to może być klucz do zrozumienia zmian wynikających z używania mediów społecznościowych

Jak wynika z dotychczasowych wniosków, nastolatki, które dorastają sprawdzając media społecznościowe częściej stają się nadwrażliwe na informacje zwrotne od swoich rówieśników - czyli zwyczajnie bardziej przejmują się ich osądem. Może być jednak tak, że mamy do czynienia z osobami predestynowanymi do takiego wzorca zachowań w okresie dojrzewania i następnie w dorosłości - natomiast social media jedynie takie schematy wzmacniają. Pewne jest jednak to, że psychika młodych ludzi cierpi z powodu zdobyczy naszego świata - już za całkiem niedługo dowiemy się, w jakim stopniu.