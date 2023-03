Kupując flagowca trzeba wydać gigantyczne pieniądze. Użytkownicy iPhonów są do tego przyzwyczajeni, Apple cenił się od zawsze. Samsung był nieco tańszą alternatywą dla tych, którzy chcieli mieć urządzenie premium z systemem Android. Co prawda w Europie było to „premium minus”, bo dostawaliśmy procesor Exynos a nie Snapdragon. Ale w tym roku to się zmieniło, jest chip Qualcomma i nie można już narzekać.

Z kolei Xiaomi było alternatywą dla osób które nie chciały wydawać majątku, ale liczyły na topowe działanie. Czyli z pełną świadomością godziły się na brak IP 68, gorszą optykę, słabsze oprogramowanie. Ale to im nie przeszkadzało. Albo przeszkadzało, ale nie na tyle, by przesiąść się na dużo droższe urządzenie konkurencyjnej firmy.

Stawka się wyrównała

Ten rok jest już inny. Xiaomi podniosło ceny do poziomu konkurencji. Ale też idzie za tym, przynajmniej na papierze, podniesienie jakości i wyeliminowanie ostatnich braków. Jest już certyfikowana wodoszczelność na poziomie IP 68. A o optykę dba Leica, która wcześniej z dużym powodzeniem świadczyła usługi dla Huaweia. Czy to wystarczy, by przekonać do siebie klientów? Może być trudno, zwłaszcza w Polsce, pisałem o tym w tym tekście.

Czy jednak rzeczywiście jest tak, że Apple jest tylko dla bogatych? I czy rzeczywiście w jego ofercie nie można znaleźć nowego, przystępnego cenowo modelu, który kosztuje podobnie jak konkurencja z Androidem? Sprawdźmy.

Mini miało cenę mini. Jak na Apple

Po pierwsze cykl wydawniczy Apple jest taki, że swoje modele pokazuje pod koniec roku. Inaczej niż Samsung i Xiaomi, które robią to zawsze w pierwszym kwartale. Dlatego porównujemy iPhony 12 z 2020 r. z Samsungami i Xiaomi z 2021 r.

Najtańszy iPhone 12 dostępny na naszym rynku to model 12 mini, w wersji 64 GB. Ale takiej pamięci w topowych Androidach nie ma już od wielu lat. Sensowna wersja 128 GB kosztowała 3849 zł. Większa 12 z taką pamięcią to wydatek 4449 zł. Za Samsunga S21 trzeba było zapłacić 3899 zł. Xiaomi Mi 11 kosztowało 3499 zł. Więc w tym zestawieniu wszystko jest tak, jak można się spodziewać. Apple jest najdroższe, potem Samsung i na końcu Xiaomi.

iPhone 12 mini jest tu trochę poza konkurencją, bo jest zdecydowanie najmniejszy, więc jeśli ktoś poszukiwał takiego smartfona – był to idealny wybór. A przy okazji – na tle większych modeli – nie kosztował majątku.

Niewielkie różnice…

Przeskakujemy teraz o 12 miesięcy i sprawdzamy kolejne serie.

iPhone ma jeszcze model mini – w cenie 3599 zł. Podstawowa wersja ma 128 GB pamięci, zniknęła wersja 64. Model podstawowy 13 kosztuje 4199 zł. Czyli pierwsze zaskoczenie – w porównaniu z serią 12 zamiast podwyżki – mamy obniżkę ceny.

A jak to wygląda u konkurencji? Samsung S22 kosztuje 3999 zł. Jest więc drożej niż rok wcześniej, ale tylko o 100 zł. U Xiaomi podwyżka jest większa, bo wynosi 300 zł, za Xiaomi 12 trzeba dać 3799 zł.

W sumie Apple zamiast drożeć, tanieje, Samsung tylko nieznacznie podnosi cenę. A tanie Xiaomi wciąż jest najtańsze, ale procentowo zdrożało najbardziej.

I duży skok cen

Na koniec ostatnie rozdanie. U Apple znika iPhone mini. Najmniejsza jest 14-ka która w najtańszym wariancie 128 GB kosztuje 5199 zł. To aż o 1000 zł więcej niż model 13. Samsung również jest dużo droższy, kosztuje 4599 zł. A Xiaomi? Sprzedaje u nas tylko wersję 8/256 która kosztuje… 4799 zł. To skok o równy tysiąc złotych, identycznie jak u Appla.

Jest więc drogo, a pamiętajmy, że porównujemy na razie najtańsze modele w serii. Teraz więc sprawdźmy, jak to wygląda na drugim biegunie.

Duży kosztuje więcej

U Apple najdroższa jest wersja Pro Max 1 TB, ale do porównania weźmy wersję z 512 GB. 12 i 13 kosztowały tyle samo, czyli 7199 zł. Ale 14 Pro Max już odjechała na 9199 zł.

Samsung S21 Ultra 16/512 kosztował 6549 zł. Rok później za S22 Ultra 12/512 płaciliśmy 6899 zł. A w tym za 12/512 7499 zł.

I na koniec Xiaomi. Najdroższym w Polsce modelem w 2021 r. był Mi 11 8/256 za 3699 zł. Rok później 12 Pro 12/256 GB kosztował 5199 zł. A w tym za 13 Pro 12/256 trzeba dać 6299 zł. Najtańszy Samsung Galaxy Ultra 8/256 kosztuje 6799 zł…

Różnice nie tak duże, jak można się było spodziewać

Wnioski? Przede wszystkim – ten rok jest dla klientów pod względem cen fatalny, ich skok jest wręcz gigantyczny u wszystkich producentów.

Po drugie – choć Apple jest drogie, to jednak ma tak rozbudowane portfolio produktów, że użytkownicy są w stanie znaleźć w nim urządzenia wycenione podobnie jak te z systemem Android.

Po trzecie – Samsung oczywiście wciąż ma najdroższe modele smartfonów z Androidem. Ale już podstawowy S23 jest tańszy od podstawowego Xiaomi. Można więc napisać, że u Koreańczyków dzięki rozbudowanemu portfolio, podobnie jak u Apple, znajdziemy coś, co jest wycenione w miarę rozsądnie.

I po czwarte. Skok cen u Xiaomi jest bardzo duży. Z 3499 zł za Mi 11 na 4799 zł za Xiaomi 13 to bardzo dużo. Sądząc po komentarzach użytkowników tej marki w Internecie – zdecydowanie za dużo. Jestem bardzo ciekawy, jak będą wyglądały wyniki sprzedaży serii 13. Uratować je może chyba tylko nieźle wyceniony Xiaomi 13 Lite (2499 zł). Ale on, z całym szacunkiem dla urządzenia, które może się okazać bardzo udane, z flagowcem ma tyle wspólnego co ryba po grecku z Grecją.

